Facebook-Chef Zuckerberg "Es war mein Fehler, es tut mir leid"

Geschätzt 87 Millionen Nutzer weltweit, etwa 2,7 Millionen Nutzer aus der EU, gut 310.000 Nutzer aus Deutschland: Das sind die aktuellen Zahlen zum Ausmaß des Facebook-Datenskandals.

Nun hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg eine Entschuldigung angeboten: Sein Unternehmen, das größte soziale Netzwerk der Welt, habe nicht genug getan, um Schaden abzuwenden, schrieb Zuckerberg in einer schriftlicher Aussage an den ständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses.

"Es war mein Fehler. Es tut mir leid. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma, und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist." Zugleich warnt Zuckerberg aber auch vor einem wirtschaftlichen Schaden, der Facebook durch mehr Sicherheitsvorkehrungen drohe. Die "umfangreichen Investitionen in Sicherheit dürften die Profitabilität in nächster Zukunft" beeinträchtigen.

Harte Befragung angekündigt

Ab Dienstag muss sich Zuckerberg an zwei Tagen Fragen im US-Kongress dazu stellen. Zunächst ist er als Zeuge bei einer gemeinsamen Sitzung des Rechts- und des Handelsausschusses im Senat geladen (Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit). Am Mittwoch steht eine weitere Befragung im Ausschuss für Energie und Handel des US-Abgeordnetenhauses an ( 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit).

Für Zuckerberg könnte es unangenehm werden: Mehrere Senatoren und Abgeordnete kündigten in den vergangenen Tagen an, dass sie den Facebook-Chef hart befragen wollen. Nach Informationen der "New York Times" und des "Wall Street Journal" wurde Zuckerberg zuletzt von einem Expertenteam intensiv auf die Befragungen vorbereitet.

Bei dem Datenskandal hatte der Entwickler der Umfrage-App "This is Your Digital Life" vor über vier Jahren Informationen von Nutzern unrechtmäßig an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergereicht. Später arbeitete unter anderem das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump mit den Daten. Dabei ging es nicht nur um private Informationen der Umfrageteilnehmer, sondern auch um die ihrer Facebook-Freunde.

Facebook wusste seit Ende 2015 von der unerlaubten Datenweitergabe - gab sich aber mit der Zusicherung zufrieden, dass die Daten vernichtet worden seien und informierte die Nutzer nicht. Das wird erst jetzt nachgeholt.

An dieser Stelle ein kleiner Leseraufruf: Wenn Sie zu den direkt Betroffenen zählen und von Facebook entsprechend informiert werden, melden Sie sich gern bei uns via spon.netzwelt@spiegel.de. Wir sind sehr daran interessiert, was Sie als direkt Betroffener über den Datenskandal denken - und ob Sie sich durch den Facebook-Hinweis ausreichend informiert fühlen. Bitte schreiben Sie in die Betreffzeile Ihrer E-Mail an uns "Leseraufruf Facebook".

Bei den Anhörungen könnte neben dem Datenschutzskandal auch die russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zur Sprache kommen. Unter anderem die in Russland ansässige Gruppe Internet Research Agency hatte in großem Stil versucht, über gefälschte Facebook-Profile soziale Spannungen in den USA zu verschärfen und Stimmung für den schließlich siegreichen Kandidaten Donald Trump zu machen.

Dazu sagte Zuckerberg in dem vorab verbreiteten Statement: "Wir waren zu langsam dabei, russische Einflussnahme zu erkennen und darauf zu reagieren, und wir arbeiten ernsthaft daran, besser zu werden."

Erste Maßnahmen ergriffen

Zudem räumte Facebook vergangene Woche ein, dass es möglich war, massenhaft öffentlich zugängliche Informationen der Nutzer abzugreifen, wenn man über deren Telefonnummer oder E-Mail-Adresse verfügte. Damit hätten zum Beispiel Versender von Spam-Mails ihre Nachrichten punktgenauer auf einzelne Personen zuschneiden können.

Zuckerberg bemüht sich seit einiger Zeit, die Situation zu entschärfen. Bereits in Blogeinträgen und einer einstündigen Telefonkonferenz mit Journalisten räumte er Fehler ein und versprach künftig schärferen Datenschutz.

Zudem reduzierte Facebook den Zugriff von App-Entwicklern auf Nutzerinformationen deutlich und ergriff Maßnahmen für mehr Transparenz bei Anzeigen mit politischen Themen und Wahlwerbung. Zugleich bekamen Nutzer mehr Möglichkeiten zum Schutz ihrer Privatsphäre gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung.