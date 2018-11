Schmutzkampagne gegen Kritiker Facebook-Chefs wollen von nichts gewusst haben

Nach eigenen Angaben sind die Verantwortlichen bei Facebook von den Vorwürfen überrascht worden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe erst aus einem Zeitungsbericht davon erfahren, dass das soziale Netzwerk eine PR-Firma beschäftigt haben soll, um Kritiker zu diffamieren. "Jemand aus dem Kommunikationsteam muss sie angeheuert haben", sagte Zuckerberg Journalisten am Donnerstag während einer Telefonkonferenz.

In einem Beitrag auf Facebook meldete sich auch Sheryl Sandberg zu Wort. Die Co-Geschäftsführerin des sozialen Netzwerks räumte Fehler ein, will aber keine Ahnung von der Schmutzkampagne der PR-Agentur Definers gehabt haben. "Ich wusste nicht, dass wir sie engagiert hatten oder woran sie gearbeitet haben, aber ich hätte es wissen müssen." Die Vorwürfe, dass Facebook nicht an der Wahrheit interessiert gewesen sei oder Ermittlungen behindert habe, "sind einfach nicht wahr".

Die Agentur Definers Public Affaris soll im Auftrag von Facebook monatelang mit negativen Schlagzeilen gegen politische Gegner und Tech-Unternehmen wie Apple und Google ausgeteilt haben. Das hatte die "New York Times" am Mittwoch berichtet. Ursprünglich sei die Agentur dafür engagiert worden, die Berichterstattung über Facebook zu analysieren. Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Zusammenarbeit laut dem Bericht allerdings verstärkt - und zwar für eine Schmähkampagne. Am Donnerstag hat Facebook nach eigenen Angaben die Geschäftsbeziehungen zu Definers beendet.

Zuckerberg hält an Sandberg fest

Der Bericht hatte vor allem Sandberg in den Mittelpunkt der PR-Affäre gerückt. Sie soll im vergangenen Jahr eine "aggressive Lobbykampagne" beaufsichtigt haben, während Zuckerberg sich auf einer Reise für Fehler im Umgang mit russischer Wahlbeeinflussung entschuldigte. Sie habe das Interesse der Öffentlichkeit auf rivalisierende Unternehmen konzentrieren wollen, um von den eigenen Problemen abzulenken.

Zuckerberg will aber nach eigenen Angaben weiter mit Sandberg zusammenarbeiten, sagte er und entkräftete damit Spekulationen, das PR-Debakel könne sie ihren Job kosten. Sie mache "insgesamt" gute Arbeit. Facebook wolle jetzt Beziehungen zu PR-Agenturen auf den Prüfstand stellen, um mögliche weitere ähnliche Fälle herauszufiltern.

"Das ist nicht die Art, wie ich das Unternehmen führen will", versicherte der Facebook-Gründer. Zuckerberg wies Kritik daran zurück, dass diese Aktivitäten an ihm vorbei geplant worden seien. In einer Firma, die so groß ist wie Facebook, könne es immer passieren, dass Mitarbeiter etwas machten, wovon er nichts wisse. Auf die Frage, ob er nicht den Vorsitz im Verwaltungsrat abgeben sollte, machte Zuckerberg deutlich, dass er auch das Aufsichtsgremium weiter führen wolle.

Mit der umstrittenen PR-Agentur hat offenbar nicht nur Facebook zusammengearbeitet. Laut einem Bericht des "Business Insider" hat auch der Chiphersteller Qualcomm die Hilfe von Definers in Anspruch genommen, um die Konkurrenz in einem schlechten Licht darzustellen. Demnach habe Qualcomm versucht, Apple zu diffamieren. Die beiden Unternehmen streiten sich seit Jahren vor Gericht um Patentrechte. Nach langer Zusammenarbeit setzt Apple bei neueren iPhones auf Funkchips des Qualcomm-Konkurrenten Intel.