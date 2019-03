US-Ermittler untersuchen Vereinbarungen, die Facebook mit großen Tech-Konzernen getroffen hat. Wie die "New York Times" berichtet, hat eine Grand Jury in New York mindestens zwei bekannte Hersteller von Smartphones und anderen Geräten in Vorladungen aufgefordert, Unterlagen zu den Deals, die sich um Nutzerdaten drehten, offenzulegen.

Die beiden Firmen gehören demnach zu den mehr als 150 Unternehmen, die besondere Partnerschaften mit Facebook vereinbart hatten, die ihnen einen weitreichenden Zugang zu Informationen über die Facebook-Nutzer ermöglichten als anderen Unternehmen. Vor allem Tech-Firmen wie Microsoft, Amazon, Netflix oder Spotify, aber auch Autohersteller und Medienunternehmen sollen Facebooks Deal-Partner gewesen sein.

Der Datenaustausch mit Firmen wie Amazon, Yahoo und auch Huawei soll Facebook beispielsweise geholfen haben, die Funktion "Personen, die du kennen könntest" zu verbessern, die Nutzern Facebook-Freunde vorschlägt.

Microsofts Suchmaschine Bing soll Facebook erlaubt haben, ohne explizite Zustimmung der Nutzer die Namen aller Facebook-Freunde auszulesen. Und Partner wie Netflix und Spotify durften angeblich auf private Nachrichten zugreifen, Yahoo konnte die Posts von Freunden von Facebook-Nutzern auswerten.

Inwieweit die Sonderrechte praktisch genutzt wurden, ist unklar. Netflix etwa teilte dem SPIEGEL dazu mit: "Zu keinem Zeitpunkt haben wir auf private Nachrichten von Personen auf Facebook zugegriffen oder um die Möglichkeit dazu gebeten."

Win-win-Deals

Geld brachten Facebook die Deals offenbar nicht. Von den sogenannten Tracking-Partnerschaften, die zu Lasten der Privatsphäre der Nutzer ging, profitierten aber beide Seiten: "Auf der Suche nach explosivem Wachstum bekam Facebook mehr Nutzer und steigerte seine Werbeeinnahmen, schrieb die "New York Times", die die Daten-Deals Ende 2018 aufgedeckt hatte. "Partnerunternehmen bekamen so Funktionen, die ihre Produkte attraktiver machten."

Die ersten Partnerschaften wurden 2010 abgeschlossen, manche waren im vergangenen Jahr noch aktiv. Facebook hat die meisten Partnerschaften der "New York Times" zufolge aber in den vergangenen zwei Jahren auslaufen lassen. Die Nutzer wurden bis zum Bekanntwerden der Datendeals nicht über ihr komplettes Ausmaß informiert.

"Wir arbeiten mit den Ermittlern zusammen und nehmen diese Untersuchungen ernst", heißt es nun in einem Facebook-Statement für die "New York Times". Weitere Details zu den derzeit untersuchten Firmen, der Dauer oder dem Fokus des Verfahrens sind nicht bekannt, da die Grand Jury unter Ausschluss der Öffentlichkeit Beweise für eine mögliche Anklage auswertet.

Facebook steht auch wegen der Weitergabe der Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern an die politische Beratungsfirma Cambridge Analytica im Fokus von Aufsichtsbehörden und Ermittlern. Der Tech-Konzern verhandelt derzeit mit der US-Verbraucherschutzbehörde FTC über eine Datenschutzstrafe in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.