Facebook Kartellamt geht von Machtmissbrauch aus

Nach der Meinung von Kartellamtspräsident Andreas Mundt hat Facebook seine Marktmacht missbraucht. "Nach dem jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass Facebook seine Marktmacht gegenüber den Kunden durch die Art und Weise, wie Daten aus Drittquellen gesammelt und verwertet werden, missbräuchlich ausnutzt", sagte Mundt der "Rheinischen Post". "Bleiben wir bei diesem Befund, wird Facebook seine Praxis anpassen müssen."

Der Präsident des Bundeskartellamts verstärkt damit den Druck auf das US-Unternehmen. Die Behörde erwartet in Kürze dessen Stellungnahme zu einem seit zwei Jahren laufenden Verfahren. Das Kartellamt hält Facebook vor allem vor, Daten auch auf Drittseiten ohne Wissen der Nutzer zu sammeln und zu verwerten.

So kommt die Zahl von 310.000 betroffenen Deutschen zustande

In der deutschen Politik wächst die Unzufriedenheit über den Umgang von Facebook mit dem aktuellen Datenskandal. "Es ist an der Zeit für eine deutliche Reaktion der europäischen Staaten", sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Donnerstag. Nach Facebook-Angaben sind bis zu 309.880 deutsche Nutzer betroffen.

Die Zahl ist eine Hochrechnung. Sie basiert teilweise auf den 65 feststellbaren deutschen Teilnehmern eines Persönlichkeitstests, den ein Forscher auf Facebook platziert hatte, sowie deren Facebook-Freunden. Denn wer den Test absolvierte, hatte dem Anbieter den Zugriff auf seine Freundesliste gewährt.

Zum anderen dürften auch Testteilnehmer aus den USA und anderen Ländern deutsche Facebook-Freunde haben. So kommt die Gesamtzahl von knapp 310.000 betroffenen Deutschen zustande. Der Forscher hatte die so gesammelten Daten anschließend an Cambridge Analytica verkauft.

"Ihre Daten wurden ohne ihr Einverständnis weitergegeben und verarbeitet", erklärte Barley. Sie erinnerte daran, dass Facebook ihr bei einem Treffen in der vergangenen Woche zugesagt habe, die betroffenen Nutzer in Deutschland zu informieren: "Ich erwarte, dass das Unternehmen diesem Versprechen umgehend und gewissenhaft nachkommt."

Barley verlangt Einsicht in Algorithmen

Die Aufklärung dürfe nicht beim Fall Cambridge Analytica stehen bleiben, forderte die Ministerin. "Es muss geklärt werden, ob weitere App-Betreiber in großem Umfang Nutzer- und Kontaktdaten missbraucht haben." Außerdem verlangte sie erneut, dass Facebook gegenüber EU-Behörden die Funktionsweise seiner Algorithmen offenlegt. "Der Staat muss seiner Schutz- und Ordnungsfunktion auch im Netz nachkommen können", mahnte sie. Barley gab an, darüber in einem zweiten Treffen mit Facebook-Vertretern sprechen zu wollen. Wann das stattfinden soll, steht nach Ministeriumsangaben noch nicht fest.

Am 25. Mai tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die bei Verstößen zum Teil hohe Bußgelder vorsieht. "Wir werden überprüfen, ob die Möglichkeiten der neuen europäischen Datenschutzverordnung ausreichen", teilte Barley mit.

Der CDU-Digitalexperte Thomas Jarzombek erklärte zu den möglichen hohen Bußgeldern bei Verstößen gegen die Verordnung: "Das sollte Facebook eigentlich Ansporn genug sein, endlich alle Fakten auf den Tisch zu legen." Er beklagte die "extrem langsame Aufklärung" des Skandals durch Facebook.

Dem "Handelsblatt" sagte er, dass Facebook die betroffenen deutschen Nutzer nicht schon 2015 informiert habe, als der Vorfall bekannt wurde, sei "ein klarer Verstoß gegen unser Datenschutzgesetz und muss nun deutliche Konsequenzen haben". Das Bundesdatenschutzgesetz sieht in solchen Fällen zwar nur Bußgelder in Höhe von bis zu 300.000 Euro vor, "aber die Öffentlichkeitswirkung des Verfahrens ist auch im Hinblick auf den neuen Strafrahmen eher relevant, auch für die Investoren von Facebook", sagte Jarzombek.

Grüne: Facebook zu entflechten, muss möglich sein

Der Grünen-Netzpolitiker Konstantin von Notz kritisierte die Bundesregierung: Diese habe es über Jahre "bewusst unterlassen, gegenüber Facebook und anderen marktmächtigen Akteuren auf die Einhaltung von Recht und Gesetz zu pochen". Der Fraktionsvize forderte, die Modernisierung des Wettbewerbs-, Fusions- und Kartellrechts anzugehen. Die Bundesregierung müsse auch "weitreichende Maßnahmen wie eine Entflechtung der Dienste des Unternehmens prüfen", sagte er.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Chef Robert Habeck: "Wir brauchen eine Fusionskontrolle, die die Möglichkeit hat, Unternehmen auch wieder zu entflechten. Im Klartext: Facebook Instagram und WhatsApp wieder wegzunehmen".