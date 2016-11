Falschmeldungen auf Facebook Zuckerberg will gegen erfundene Nachrichten vorgehen 

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will stärker gegen Falschmeldungen vorgehen. Er stellte sieben Strategien vor, die das soziale Netzwerk im Kampf gegen erfundene Nachrichten ausprobieren möchte. Das teilte Zuckerberg in einem Statement auf seinem Account mit.

Facebook war im Zuge der US-Präsidentschaftswahl in die Kritik geraten, da über das soziale Netzwerk Lügen und Halbwahrheiten millionenfach multipliziert wurden. Dem sozialen Netzwerk war vorgeworfen worden, es habe damit zum Sieg Donald Trumps beigetragen.

Zuckerberg versuchte sich nach dem Trump-Erfolg zunächst aus der Affäre zu ziehen, indem er die Macht seines Netzwerks kleinredete. Zudem gab er an, dass 99 Prozent der Meldungen, die via Facebook verbreitet würden, den Tatsachen entsprächen. Doch selbst in seinem Konzern regte sich Unmut.

Jetzt geht Zuckerberg mit sieben möglichen Strategien gegen die erfundenen Nachrichten in die Offensive. Demnach möchte er...

...die Technik aufrüsten, um Fehlinformationen besser zu erkennen;

das Melden von Fake News vereinfachen;

von den Fähigkeiten Dritter lernen, Falschmeldungen zu überprüfen;

Nachrichten mit Warnungen markieren, die von Experten bereits als falsch eingestuft wurden;

die Qualität von Nachrichten, die im Newsfeed von Facebook erscheinen, anheben;

die automatische Verbreitung von Falschmeldung durch kommerzielle Anbieter erschweren;

und mit Journalisten im Gespräch bleiben, um von ihrer Expertise zu lernen.

Zuckerberg räumte ein, dass nicht jede dieser Ideen gut funktionieren werde. Doch er wolle klarstellen, dass sein Unternehmen das Problem von Falschmeldungen ernst nehme und in den Griff kriegen wolle.