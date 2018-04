EU-Politiker zu Datenskandal Zuckerberg soll persönlich im EU-Parlament aussagen

Es wird kein angenehmer Termin für Mark Zuckerberg: Am Dienstagabend deutscher Zeit muss der Facebook-Chef vor dem US-Kongress aussagen. Es geht um den Missbrauch von Nutzerdaten, die Verbreitung von Fake News - und am Ende auch um die Beeinflussung von Wahlen.

Nun droht Zuckerberg eine ähnliche Einladung aus Brüssel: Die Grünen im Europaparlament fordern, dass der Firmenchef persönlich zur Anhörung erscheinen soll - und die Chancen stehen gut, dass der Antrag angenommen wird.

Zuckerberg sei in seiner schriftlichen Stellungnahme an den US-Kongress nicht auf europäische Belange eingegangen, schreiben die Grünen-Abgeordneten Sven Giegold und Jan Philipp Albrecht in dem Brief an EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, der dem SPIEGEL vorliegt.

Es gehe um "Kern der Demokratie"

Es gehe etwa darum, wie der Facebook-Skandal den Ausgang des britischen Brexit-Referendums oder die Wahlen in Tschechien und anderen EU-Staaten beeinflusst haben könnte. "Diese Anschuldigungen gehen über die Frage des Schutzes persönlicher Daten hinaus", schreiben Giegold und Albrecht. "Sie betreffen den Kern der Demokratie, die Legitimität der Stimmabgabe."

Dass Zuckerberg nun persönlich ins Europaparlament eingeladen wird, gilt als wahrscheinlich. Einen früheren Antrag der Grünen, Vertreter von Facebook und der umstrittenen Beratungsfirma Cambridge Analytica zur Anhörung einzuladen, hatten der Innen- und der Verfassungsausschuss des Parlaments bereits angenommen.

Zuckerberg ist nicht verpflichtet, zu erscheinen

Allerdings war bisher nicht die Rede davon, Zuckerberg selbst einzuladen - ein Fehler, den die Grünen nun ausbügeln wollen. Die christdemokratische EVP-Fraktion, die größte Gruppe im EU-Parlament, signalisiert bereits ihre Zustimmung. "Wer vor dem US-Kongress aussagt, kann das auch im Europaparlament tun", sagt Axel Voss (CDU), Datenschutzexperte im Innenausschuss des Europaparlaments.

Dennoch ist unklar, ob Zuckerberg sich dem Druck der EU beugt und der persönlichen Einladung tatsächlich folgt. Rechtlich zum Erscheinen zwingen können die EU-Politiker den Amerikaner nicht.

Die Briten vertröstete der Facebook-Chef

Auch die Briten dürften an einer Einladung Zuckerbergs interessiert sein - denn ihr eigenes Parlament hat eine Absage vom Facebook-Chef kassiert. Zuckerberg hatte den britischen Abgeordneten lediglich angeboten, seinen Technischen Direktor (CTO) Mike Schroepfer oder den Produktverantwortlichen (CPO) Chris Cox zu schicken.

Das EU-Parlament will sich so nicht abspeisen lassen. Man müsse "darauf bestehen, dass 500 Millionen europäische Bürger Antworten auf die Integrität unserer Wahlen und das Brexit-Referendum von Zuckerberg persönlich erhalten", meint Giegold. Facebook-Nutzer in der EU "dürfen nicht als zweitklassig behandelt werden".