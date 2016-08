US-Wahl: FBI deckt angeblich Hackerangriffe auf Wählerverzeichnisse auf

Getty Images FBI-Logo

Hacker haben offenbar US-Wählerverzeichnisse angegriffen. In zwei Bundesstaaten seien Unbekannte in Computersysteme eingedrungen, berichten US-Medien. Die Angriffe werden mit Russland in Verbindung verbracht.