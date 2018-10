Gesichtserkennung am Südkreuz Liebe Leserin, lieber Leser,

kurz vor dem Wochenende und kurz vor der Bayern-Wahl kam noch eine Triumphmeldung aus dem Innenministerium: Der hochumstrittene Test zur Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz sei ein Erfolg gewesen, hieß es. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, nun sei "eine breite Einführung möglich".

DPA Test einer Gesichtserkennungs-Software am Südkreuz (Archivbild)

Ganz anders sieht das beispielsweise der Chaos Computer Club (CCC): Von einem Erfolg könne keine Rede sein, vielmehr hätten die Systeme "keine akzeptablen Ergebnisse" erbracht. "Der CCC fordert im Lichte dieses Debakels, das unnütze und teure Sicherheitstheater unverzüglich einzustellen", heißt es in der Mitteilung, "die Gesichter aller Passanten sind keine biometrische Ressource zum Scannen nach Belieben".

Trefferrate schöngerechnet

Zwischenzeitlich war es still geworden um das Projekt. Nun, nach der Veröffentlichung der Ergebnisse durch offenbar zufriedene Verantwortliche, werden auch die kritischen Stimmen wieder lauter: Neben Datenschützern hat sich auch der Journalist Klaas-Wilhelm Brandenburg zu Wort gemeldet, der sich selbst als freiwillige Testperson für das Südkreuz-Experiment zur Verfügung gestellt hatte.

Während er im August 2017 eher neutral an das Projekt herangegangen war, klingt seine Rückschau auf den Test düster: Die Technik arbeite so versteckt und still, dass sie gefährlich werden könne. Jedes System sei schließlich verwundbar und könne gehackt werden. "Wir sollten uns gut überlegen, ob wir diese Technik wirklich wollen", schreibt er in seinem Fazit.

Abgesehen davon gibt es auch Kritik an der Testmethodik und der Interpretation der Ergebnisse. Die SPD-Abgeordnete Saskia Esken schrieb auf Twitter: "Bei Einsatz aller 70 statt drei Kameras und 3000 statt 300 Fahndungsfotos wäre die Bundespolizei am Südkreuz mit der Bearbeitung der Fehlalarme lahmgelegt." Und der Informatikprofessor Florian Gallwitz erklärte, dass die Polizei ihre Erkennungsrate zumindest ein bisschen schöngerechnet haben müsse.

So prüfen Sie, ob Sie vom Facebook-Hack betroffen sind

Angreifern ist es bekanntlich gelungen, sich Zugriff auf Daten von Millionen von Facebook-Nutzern zu verschaffen. Bei einem Teil der Betroffenen handelt es sich dabei wohl "nur" um Daten wie Name und E-Mail-Adresse, bei anderen geht es um wesentlich sensiblere Informationen wie Geburtsort, Beziehungsstatus, Religion und Arbeitsplatz. Manche dieser Angaben könnten Kriminellen einen Identitätsdiebstahl oder gezieltes Phishing erleichtern.

Ob auch Ihr Account betroffen ist, können Sie laut Facebook ganz einfach herausfinden: Auf einer eigens eingerichteten Seite sehen eingeloggte Nutzer, ob ihr Konto dabei war und um welche Daten es gehen könnte.

Wie so eine Meldung für Betroffene dann aussieht, sieht man beispielsweise in diesem Tweet:

This is a message Facebook sent me. (Alongside 14 million people.)

This stuff the hackers really could use well for identity theft or targeted attacks.

This is a shitshow. pic.twitter.com/fDAcRH4Zn6 — hakan (@hatr) 13. Oktober 2018

Seltsame Digitalwelt: Ganz normales Internet eben

Meine Familie und ich sind großstadtmüde, wir sehen uns nach einem Haus in ländlicher Umgebung um. Allerdings stellt sich in Deutschland auf dem Land auch noch im Jahr 2018 die Frage nach der Internetanbindung. Das mit dem Breitbandausbau läuft ja offenbar irgendwie doch nicht wie geplant. Und wie bitte soll ich Ihnen einen Netzwelt-Newsletter schicken, wenn ich kein anständiges Netz habe?

Wir fragen also bei jeder Besichtigung den Makler nach dem Internet, bei den Provisionen müsste so eine Basisinformation ja zu erwarten sein. Weit gefehlt. Bei fast keiner Begehung wusste ein Makler etwas Fundiertes dazu zu sagen. Die häufigste Antwort bisher: "Normales Internet gibt es hier." Ein Makler sagte gar einmal: "Internet müsste es hier geben, ich habe mit dem Eigentümer schon per E-Mail kommuniziert." Und eine Maklerin beantwortete die Frage nach der Internetverbindung - die unserer Meinung nach heute so grundlegend ist wie der Anschluss von Wasser und Strom - völlig entrüstet: "Also, so etwas hat mich wirklich noch keiner gefragt."

App der Woche: Wiki DIY

DIY Projects

Im Wiki DIY gibt es Tipps und Tricks für Menschen, die am liebsten alles selber machen. So finden sich dort Rezepte für einfache Gerichte, Bastelideen oder eine Anleitung für einen selbstgebauten Couchtisch. Die App ist übersichtlich, die Ideen der Nutzer in zahlreiche Kategorien aufgeteilt. Das Angebot der Anleitungen in Text- oder Videoform ist dabei nahezu unerschöpflich und es gibt viele ungewöhnliche Einfälle. Bisher sind die vorgeschlagenen Inhalte allerdings ausschließlich in englischer Sprache erhältlich.

Gratis von DIY Projects, ohne In-App-Käufe: Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Sie verkaufen unsere Aufmerksamkeit an jeden, der dafür bezahlt" (vier Leseminuten): Jannis Brühl von "sueddeutsche.de" hat ein Interview mit der Techniksoziologin Zeynep Tufekci geführt. Es geht um soziale Medien und darum, wie YouTube seine Nutzer in immer extremere Gedankenwelten treibt.

"Die Reaktionen auf Bibis Geburt zeigen, wie abhängig Fans von ihren YouTube-Stars sind" (vier Leseminuten): Die YouTuberin Bibi hat ihr Baby bekommen - und viele Fans fanden, dass sie viel zu spät davon erfahren haben, nämlich erst Tage nach der Geburt. Über dieses Phänomen schreibt Lisa Ludwig auf "Vice".

"Exploitation on the internet? The morality of watching death online"(Englisch, zehn Leseminuten inklusive Pausen, die man - Trigger-Warnung - womöglich beim Lesen braucht): Der "Guardian" hat sich aufgemacht in eine der dunkleren Ecken des Internets und geht der Frage nach, warum Menschen online anderen Menschen beim Sterben zusehen.

Judith Horchert