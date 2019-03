Wegen Onlinewerbung EU verhängt 1,49 Milliarden Euro Strafe gegen Google

Wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung bei Online-Werbung haben die EU-Wettbewerbshüter gegen den US-Internetkonzern Google eine Strafe von 1,49 Milliarden Euro verhängt. Das US-Unternehmen habe "durch restriktive Klauseln in Verträgen mit Websites Dritter" verhindert, dass Konkurrenten "Werbeanzeigen auf diesen Websites platzieren konnten", erklärte die EU-Kommission am Mittwoch.

Bei sogenannter Suchmaschinen-Werbung im Google-Dienst "AdSense for Search" seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Mithilfe von "AdSense for Search" können Betreiber von Internetseiten Google-Suchmasken in ihre Angebote einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen.

Die Brüsseler Behörde hat Googles Geschäftsverhalten bereits seit geraumer Zeit im Visier. Wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung bei Produktanzeigen in Suchergebnissen verhängte die Kommission 2017 eine Strafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google.

Wegen Wettbewerbseinschränkungen beim Smartphone-System Android wurde 2018 sogar die Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro fällig. Der Konzern verdaute die finanziellen Strafen innerhalb eines Quartals - allerdings setzte die Kommission auch Änderungen am Geschäftsmodell von Google durch.

