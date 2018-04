Sergey Brin Google-Mitgründer fordert Verantwortung und Demut von der Branche

Der Gründer-Brief des Google-Miterfinders Sergey Brin transportiert in diesem Jahr eine sehr nachdenkliche, wenn auch optimistische Grundstimmung. Brin, 44 Jahre alt, schreibt konkret über die Folgen technologischer Fortschritte wie künstliche Intelligenz und fordert eine breite Diskussion darüber.

Die Technologien brächten "neue Fragen und Verantwortung" mit sich, heißt es in dem Brief. "Wie werden sie die Beschäftigung in verschiedenen Branchen beeinflussen? Wie können wir verstehen, wie sie unter der Oberfläche funktionieren? Wie misst man Fairness? Wie können sie Menschen manipulieren? Sind sie sicher?", führt Brin einige der Fragen auf.

Er sei zwar zuversichtlich, dass Technologie helfen könne, die größten Probleme der Welt zu lösen, aber dieser Weg müsse mit "Verantwortung, Vorsicht und Demut" beschritten werden, schreibt er.

Tech-Konzerne wie Google oder Facebook werden zunehmend kritisch gesehen, dass weiß auch Brin. Dabei spielt nicht nur ihre enorme Marktmacht eine Rolle. Auslöser dafür waren zuletzt unter anderem

die Ausbreitung gefälschter Nachrichten und russischer Propaganda im US-Präsidentschaftswahlkampf,

der jüngste Datenskandal bei Facebook

und die Angst vor Arbeitsplatzverlusten durch künstliche Intelligenz.

Das Geschäftsfeld von Google wird zudem von EU-Wettbewerbshütern überprüft, die Probleme unter anderem beim weltweit meistgenutzten Smartphone-Betriebssystem Android sehen.

Wirtschaftlich geht es dem Unternehmen blendend. Der Mutterkonzern Alphabethatte am vergangenen Montag nach US-Börsenschluss einen Gewinnanstieg von 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar bekanntgegeben. Das Unternehmen konnte höhere Preise für seine Werbeangebote durchsetzen. Außerdem verbuchte es dank einer neuen Bilanzierungsmethode bislang unrealisierte Gewinne aus Beteiligungen an Start-up-Firmen wie Uber. Der Konzernumsatz schoss um ein Viertel in die Höhe auf 31,15 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Markterwartungen.

Alphabet spielten auch die Steuersenkungen der Trump-Regierung in die Karten - die effektive Steuerquote ging im Jahresvergleich von 20 auf 11 Prozent zurück.