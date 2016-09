Guccifer: Promi-Hacker zu 52 Monaten Gefängnis verurteilt

Gerichtsgebäude in Alexandria, Virginia

Ein US-Bundesgericht in Alexandria, Virginia, hat einen rumänischen Hacker zu einer Gefängnisstrafe von 52 Monaten verurteilt. Der 44-Jährige, der unter dem Pseudonym Guccifer bekannt wurde, war für den Prozess im März an die USA ausgeliefert worden. Im Mai hatte Guccifer ein Geständnis abgelegt: Ihm waren unter anderem unautorisierte Zugriffe auf geschützte Computer zur Last gelegt worden.

Guccifer wird vorgeworfen, sich zwischen 2012 und 2014 in die E-Mail-Accounts von rund Hundert Personen gehackt zu haben. Zu seinen Zielen zählten unter anderem Konten, die dem ehemaligen US-Außenminister Colin Powell, einer Schwester des ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Sidney Blumenthal, einem Vertrauten und inoffiziellen Berater von Hillary Clinton, gehörten.

Der Hacker hatte Nachrichten geleakt, die Blumenthal Clinton an ihren privaten E-Mail-Account geschickt hatte, den sie nutzte, während sie Außenministerin war. Dass Clinton den Clintonemail.com-Account benutzte, war bis dato unbekannt gewesen, ihr Vorgehen brachte Clinton später unter anderem eine FBI-Untersuchung ein.

Bush in der Badewanne

Guccifer wird auch mit der Veröffentlichung zweier bis dato unbekannter Selbstporträts in Verbindung gebracht, die George W. Bush gemalt haben soll. Auf dem einen seit 2013 im Netz kursierenden Bild sieht man den ehemaligen Präsidenten in einer Badewanne liegend, auf dem anderen steht er in einer Dusche.

"CBS News" berichtet, bevor Guccifer seine US-Haftstrafe antritt, müsse er noch sieben Jahre Strafe in Rumänien zu Ende absitzen. In Rumänien ist der Hacker seit Anfang 2014 inhaftiert, früher soll er dort als Taxifahrer gearbeitet haben.

Als kürzlich bekannt wurde, dass die US-Demokraten gehackt wurden, machte der Name Guccifer übrigens erneut die Runde: Ein anonymer Hacker hatte unter dem Pseudonym "Guccifer 2.0" ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin behauptete er, er sei als Einzelperson für den Hack verantwortlich - nicht die russische Regierung. Er habe Tausende Dokumente extrahiert, während er sich über den Zeitraum eines Jahres im Netzwerk des Democratic National Committee (DNC) umgesehen habe.