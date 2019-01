Datenklau Spur des Politiker-Leaks führt zu 19-Jährigem in Heilbronn

In Zusammenhang mit der Datenklauaffäre, einem Angriff auf Daten von Politikern und Prominenten, haben Ermittler nach Informationen des Fernsehsenders ARD die Wohnung eines Mannes in Heilbronn durchsucht.

Der 19-Jährige arbeite im IT-Bereich und werde derzeit als Zeuge in den Verfahren geführt, meldeten das ARD-Politikmagazin Kontraste und das rbb-Inforadio am Montag. Der junge Mann bestätigte die Razzia laut "Kontraste". Er sei "über mehrere Stunden befragt worden", sagte er demnach.

Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) hatten dem Bericht zufolge am Sonntagmorgen die Wohnräume und den Hausmüll des Mannes durchsucht und technische Geräte beschlagnahmt Der 19-Jährige stand nach eigener Aussage in Kontakt mit dem Hacker, der für den Datendiebstahl verantwortlich sein soll.

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Hacker über ein Twitter-Konto im Dezember massenweise persönliche Daten veröffentlicht hat, darunter Handynummern und private Chat-Protokolle. Hunderte Politiker sind betroffen. Auch Daten von Schauspielern, Musikern und Journalisten wurden veröffentlicht (mehr dazu lesen Sie hier).

Nun steht die Aufklärung an - und die geht vielen zu langsam beziehungsweise chaotisch. Die Kritik trifft dabei nicht nur Seehofer, der als Innenminister politisch zuständig ist, sondern auch den Präsidenten des Bundesamts für IT-Sicherheit (BSI), Arne Schönbohm, dessen Behörde sich widersprüchlich zu dem Fall geäußert hatte.

Am Montagnachmittag will sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit Schönbohm und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, in der Angelegenheit beraten. Die Öffentlichkeit wolle Seehofer dann in den kommenden Tagen mit allen "belastbaren Fakten und nicht mit Vermutungen informieren". Zuvor hatte es Kritik am Umgang der Schönbohm-Behörde BSI an teils widersprüchlichen Aussagen zu dem Datendiebstahl gegeben.