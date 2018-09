Ein Teil der deutschen Bevölkerung hege einen heimlichen Rechtswunsch, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Dieser Teil hoffe, dass die AfD gerade eben so stark wird, dass sie insbesondere auf die Migrationspolitik der anderen Parteien "korrigierend" wirkt, ohne selbst an der Macht zu sein. Und Hans-Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, wirke wie einer dieser Menschen, die in der AfD einen derartigen politischen Verbündeten sehen.

Maaßen muss weg, forderte Lobo. Denn der eigentlich zur Neutralität verpflichtete "Problemspäher" habe in einer Situation, in der zwingend Mäßigung geboten gewesen wäre, mit Verschwörungsandeutungen, unbewiesenen Behauptungen und allenfalls halbherzigen Dementis "aktive AfD-Hilfe betrieben". In seinem Podcast zur Kolumne greift Lobo die Reaktionen seiner Leser auf.

