Bluttaten von Herne Darknet-Killer ohne Darknet

"Der Fall Herne, du erinnerst dich? Ein Kind tot und ein 22-Jähriger? Ein Täter, der im Darknet mit seinen Taten prahlt?" So werden wohl demnächst Menschen über die Geschehnisse in Herne sprechen. Hängen bleiben immer nur ein paar Erinnerungsfetzen, so schrecklich der Fall auch sein mag.

Doch bei vielen dürfte im Zuge der Berichterstattung eine Information hängen geblieben sein, die Unsinn ist. Der mutmaßliche Täter zeigte seine Taten nie im Darknet. Genau das hatte die Polizei anfangs behauptet, als die Aufmerksamkeit noch besonders groß war. Es stimmte aber nicht.

Die Onlinedienste, die im Fall Herne eine besondere Rolle spielten, waren - so viel weiß man knapp eine Woche später - vor allem WhatsApp und 4Chan. Mit dem klassischen Darknet haben sie nichts zu tun. Dessen Seiten lassen sich nur mit einem speziellen Browser ansteuern. (Hier erklären wir das Darknet ausführlicher.)

WhatsApp hingegen nutzen Millionen Deutsche. Auch 4Chan ist ein per Internet frei erreichbares Bilderforum. Dort findet sich viel Verstörendes, in gewissen Kreisen ist es aber populär. Die Nutzer dort posten alle als "Anonymous". Und auch in den Medien war 4Chan schon oft: 2014 etwa, als dort Nacktbilder von Prominenten auftauchten - und als einige Websites fälschlicherweise von einem Hacker namens 4Chan berichteten.

Der Begriff wird immer verwaschener

Im Fall Herne hat die Polizei 4Chan nun wohl versehentlich dem Darknet zugeordnet. Das mag daran liegen, dass 4Chan jede Menge problematische Inhalte bietet, von Pornografie bis hin zu Gewaltfantasien. Aber wenn das reicht, um eine Seite Darknet zu nennen, kann man auch aufhören, den Begriff zu verwenden, so verwaschen ist er dann. Zudem sollte man als Polizeimitarbeiter wissen, was das Darknet ist: So haben es Ermittler zum Beispiel im Kontext des Onlineverkaufs von Drogen und Waffen immer wieder mit Darknet-Nutzern zu tun.

Im Fall Herne brachte ein Sprecher der Polizei Bochum den Begriff am Dienstagmorgen ins Spiel. Um 8.10 Uhr machte dazu eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa bundesweit die Runde, mit dem Satz: "Der Verdächtige habe ein Video seiner Tat in einem streng abgeschotteten Bereich des Internets veröffentlicht - dem sogenannten Darknet."

Auch auf SPIEGEL ONLINE tauchte der Begriff Darknet daher in den ersten Berichten mit Verweis auf die Polizeiangaben auf. Gegenüber "Der Westen" räumte die Polizei übrigens schon am Dienstagabend ein, nie ein Video gesehen zu haben.

Laut einer Analyse-Website zählte ein Boulevard-Artikel mit dem Begriff "Darknet-Killer" in der Überschrift sogar zu den 25 meistdiskutierten deutschsprachigen Onlinebeiträgen der vergangenen sieben Tage.

Erklärungen zum Darknet per Nachrichtenagentur

Auch bei den Nachrichtenagenturen setzte eine gewisse Berichterstattungsroutine ein. Die dpa etwa versendete bereits Dienstag um 9.35 Uhr eine Meldung, die erklärte, was genau das Darknet ist. "Der Zugang ist über eine Anonymisierungssoftware möglich, etwa die kostenlose Software 'Tor'", hieß es darin - über das tatsächliche Darknet, das mit dem Fall Herne nicht im Zusammenhang steht. Die Konkurrenz-Nachrichtenagentur AFP zog am Mittwochvormittag mit einem ähnlichen Text nach.

Manche Redaktion musste sich wohl regelrecht die Realität zurechtruckeln, um einerseits das Darknet erklären zu können und anderseits klarzustellen, dass man eigentlich nur weiß, dass im Kontext der Tat per 4Chan kommuniziert wurde. Eindrücklich zeigt das ein "BildPlus"-Artikel auf Bild.de von Mittwoch.

Spuren im Darknet?

Bild.de behauptet darin bis heute, zu erklären, weshalb der mutmaßliche Täter "seine Spuren im Darknet so leicht verwischen kann". Der Artikel ist ein Mix aus Fakten, Abgrenzungen und Spekulationen. So wird das Darknet im Artikel zunächst als "anonymisierter Bereich des Internets" vorgestellt.

Dann jedoch schreibt Bild.de mit Bezug auf angebliche Posts des Täters auf 4Chan: "Das Forum 4Chan befindet sich allerdings im öffentlichen Teil des Internets und nicht im Darknet." Und: "4Chan.org ist zwar kein Bestandteil des Darknets. Doch viele bezeichnen es als 'die dunkelste Seite des legalen Internets'."

Der Verweis aufs Darknet hat den Fall aus Herne spektakulärer, krasser gemacht als er ohnehin war: Plötzlich hatte er etwa eine Gemeinsamkeit mit dem Amoklauf von München, wo sich der Amoktäter übers Darknet eine Waffe besorgt hat. Letztlich ist der Fall Herne also in seiner Grausamkeit erschreckend - aber auch weil er zeigt, wie schnell ein falsches Wort verändert, wie über eine Geschichte gesprochen wird.

Zusammengefasst: Die Polizei brachte den Herner Fall mit dem Darknet in Verbindung. Mittlerweile jedoch ist klar: Der Fall Herne hat wohl nichts mit dem Darknet zu tun - die Polizei meinte mit Darknet vermutlich nur das normal per Webbrowser erreichbare Bilderforum 4Chan.