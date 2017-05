Ende der Ermittlungen in Schweden Assange kann feiern - aber nur kurz

Als mein SPIEGEL-Kollege Jörg Schindler und ich den WikiLeaks-Gründer Julian Assange am vergangenen Sonntag in der ecuadorianischen Botschaft besuchen, hat er noch keine Ahnung davon, was die Woche bringen wird. Auf die Frage, was sich in dem schwedischen Ermittlungsverfahren gegen ihn tue, sagt er "Nichts. Nichts, wovon ich wüsste."

Seit heute morgen weiß Assange, dass die schwedische Staatsanwaltschaft ihn nicht wegen eines "minderen Falls von Vergewaltigung" anklagen, sondern die Ermittlungen einstellen wird. Die schwedische Ermittlerin wird die Aufhebung des Haftbefehls gegen ihn beantragen - nach mehr als sechseinhalb Jahren Ermittlungen.

Die schwedische Staatsanwältin Marianne Ny hatte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm erklärt: "Wir haben die Entscheidung, die Ermittlungen nicht weiterzuführen, nicht getroffen, weil wir alle Beweise in diesem Fall ausgewertet haben, sondern weil wir keine Möglichkeiten sehen, die Ermittlungen weiter voranzubringen", sagte Ny. "Wir treffen keine Aussagen zur Schuld."

Immer wieder aufgefordert, die Ermittlungen nicht einzustellen

"Das ist ein großartiger und überfälliger Sieg", sagt dagegen Melinda Taylor, eine seiner Anwälte, dem SPIEGEL. "Fast sieben Jahre lang hat die schwedische Staatsanwaltschaft ohne substanzielle Vorwürfe den Haftbefehl aufrechterhalten und Julian Assange so seiner Freiheit beraubt." Ihr Mandant sei "rechtswidrig bestraft" worden und sitze aufgrund dieser Verfolgung seit Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. "Es ist eine Schande, dass er dieser Tortur unterworfen wurde."

Assange-Anwältin Taylor betont, dass bereits im Februar vergangenen Jahres die Uno-Arbeitsgruppe für Willkürliche Inhaftierung zu dem Schluss gekommen war, dass der von Schweden erwirkte Europäische Haftbefehl gegen Assange unrechtmässig sei. Damals hätten sich die Verantwortlichen in Schweden und Großbritannien "über die Kritik der Uno-Arbeitsgruppe nur lustig gemacht".

Ecuador forderte freies Geleit für Assange, damit er die Botschaft des Landes verlassen könne. "Der europäische Haftbefehl gilt nicht länger", teilte Außenminister Guillaume Long in Quito mit. Über Verzögerungen bei der Befragung Assanges in der Botschaft habe man sich am 8. Mai schriftlich beschwert.

Der WikiLeaks-Gründer in Bildern WikiLeaks-Gründer: Julian Assange im Dezember 2010 vor einer Polizeiwache im britischen Suffolk. Nach sieben Jahren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Schwedens am Freitag ihre Ermittlungen gegen Assange eingestellt. Im Oktober 2011 nahm der WikiLeaks-Gründer an einer Anti-Kriegs-Demo in London teil. Assange im Februar 2012 im Frontline Club. Der Londoner Club für Medienschaffende gewährte ihm zeitweise Unterschlupf vor der Polizei. Im Sommer 2012 schließlich floh Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft in London. Zur Presse sprach er dort mehrfach von einem Balkon aus. Hintergrund ist der Vorwurf einer Sexualstraftat in Schweden. Assange bezeichnete die Vorwürfe stets als politisch motiviert. Im Juni 2013 präsentierte sich Assange in einem Raum der Botschaft der Presse. Auch 2014 gab es Begegnungen von Assange mit der Presse in den Räumen der Botschaft Ecuadors. Trotz der aktuellen Ankündigung Schwedens wird Assange die Botschaft wohl nicht verlassen. Die britischen Behörden haben bereits angekündigt, ihn ansonsten festzunehmen. Auf öffentlichen Veranstaltungen ließ sich Julian Assange in der Vergangenheit regelmäßig per Videoübertragung zuschalten. So wie hier 2015, bei einer Rede vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Assange im Februar 2016 auf dem Balkon der Botschaft in London. Im November desselben Jahres war Assange nach einem langen Hin und Her in der Botschaft von der schwedischen Oberstaatsanwältin Ingrid Isgren und ihrem Team zu den Vorwürfen befragt worden. Ebenfalls im Herbst 2016 hatte Assange per Video-Liveschalte auf einer Pressekonferenz in Berlin zum zehnten Geburtstag seiner Plattform WikiLeaks gesprochen.

Britische Strafverfolger hatten offenbar lange versucht, die jetzige Wendung zu verhindern oder zu verzögern. Aus Unterlagen, welche die italienische Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichte, geht hervor, dass Mitarbeiter des britischen Crown Prosecution Service die schwedischen Kollegen immer wieder aufgefordert hatten, die Ermittlungen nicht einzustellen.

Wie steht es um Ermittlungen in den USA?

Das Anwaltsteam von Assange hat schon vor längerer Zeit bei der britischen Regierung nachgefragt, ob ihr ein Auslieferungsgesuch der USA für Assange vorliege, aber keine Antwort erhalten. WikiLeaks vermutet, dass in der US-Botschaft seit Längerem ein verschlossenes Auslieferungsbegehren liegt, das US-Diplomaten jederzeit dem britischen Außenministerium übergeben könnten. Die britische Regierung wollte sich laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag nicht dazu äußern, ob bereits ein Auslieferungsantrag für Assange vorliegt.

Bezüglich der amerikanischen Ermittlungen ist bekannt, dass die Grand Jury in Virginia seit 2010 gegen Assange sowie mindestens vier Mitarbeiter und Unterstützer von WikiLeaks ermittelt. (Mehr dazu findet sich im Interview des SPIEGEL mit Julian Assange in der kommenden Ausgabe, die ab 18 Uhr zum Download bereitsteht.)

Der von Trump ernannte US-Justizminister Jeff Sessions hat unlängst die Verhaftung von Assange als Priorität bezeichnet. Der neue CIA-Direktor Mike Pompeo hat gedroht: "This will end now." Mit "this" meinte er WikiLeaks.

Vor diesem Hintergrund bleibt Assange und den anderen WikiLeaks-Aktivisten nicht viel Zeit zum Feiern. Assange allerdings scheint ungebrochen. Auf die Frage, wie er trotz bald fünf Jahren in zwei kleinen Zimmern ohne Sonnenlicht damit klarkomme, dass die mächtigste Regierung der Welt ihn unbedingt verhaften wollte, antwortete er im Interview mit dem SPIEGEL: "Keine Ahnung. Vielleicht ist es mir einfach zur Gewohnheit geworden, damit klarzukommen."

Auch nach der Einstellung der schwedischen Ermittlungen klingt er nicht gerade versöhnlich. Heute Nachmittag twitterte er aus der Botschaft: "Sieben Jahre lang ohne Anklage festgehalten, während meine Kinder größer wurden und mein Name durch den Dreck gezogen wurde. Das vergebe und vergesse ich nicht."