WikiLeaks-Gründer Ecuador gibt offenbar Millionen für Schutz von Assange aus

Ecuador schützt WikiLeaks-Gründer Julian Assange in seiner Botschaft in London offenbar mit einem millionenschweren Überwachungsprogramm. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und der britische "Guardian" unter Berufung auf vertrauliche Unterlagen.

Die Aktion namens "Operation Hotel" laufe seit mehr als fünf Jahren und koste pro Monat durchschnittlich 66.000 Dollar, insgesamt bereits mindestens fünf Millionen Dollar. Die Dokumente zeigten, dass der Gründer der Enthüllungsplattform aus Sicht seiner Bewacher in seinem Exil mehreren Bedrohungen ausgesetzt sei.

Als eine Gefahrenquelle gilt den Berichten zufolge die britische Polizei, der zugetraut werde, dass sie unter einem medizinischen Vorwand in die Botschaft eindringen und Assange festnehmen könnte. Auch das Botschaftspersonal und Gäste sollen ausspioniert worden sein. Für die Überwachung beauftragte die Regierung Ecuadors den Berichten zufolge eine europäische Sicherheitsfirma, die Assange rund um die Uhr überwacht.

Als Stützpunkt für die Operation wurde demnach für mehr als 4000 Euro im Monat eine Wohnung nahe der Botschaft angemietet. Das Geld dafür stamme aus einem Sonderetat des Geheimdiensts. Nicht einmal der Botschafter Ecuadors soll zunächst informiert gewesen sein.

Der WikiLeaks-Gründer in Bildern WikiLeaks-Gründer: Julian Assange im Dezember 2010 vor einer Polizeiwache im britischen Suffolk. Nach sieben Jahren Ermittlungen stellte die Staatsanwaltschaft Schwedens im Mai 2017 ihre Ermittlungen gegen Assange ein. Im Oktober 2011 nahm der WikiLeaks-Gründer an einer Anti-Kriegs-Demo in London teil. Assange im Februar 2012 im Frontline Club. Der Londoner Club für Medienschaffende gewährte ihm zeitweise Unterschlupf vor der Polizei. Im Sommer 2012 schließlich floh Julian Assange in die ecuadorianische Botschaft in London. Zur Presse sprach er dort mehrfach von einem Balkon aus. Hintergrund ist der Vorwurf einer Sexualstraftat in Schweden. Assange bezeichnete die Vorwürfe stets als politisch motiviert. Im Juni 2013 präsentierte sich Assange in einem Raum der Botschaft der Presse. Auch 2014 gab es Begegnungen von Assange mit der Presse in den Räumen der Botschaft Ecuadors. Trotz der aktuellen Ankündigung Schwedens wird Assange die Botschaft wohl nicht verlassen. Die britischen Behörden haben bereits angekündigt, ihn ansonsten festzunehmen. Auf öffentlichen Veranstaltungen ließ sich Julian Assange in der Vergangenheit regelmäßig per Videoübertragung zuschalten. So wie hier 2015, bei einer Rede vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Assange im Februar 2016 auf dem Balkon der Botschaft in London. Im November desselben Jahres war Assange nach einem langen Hin und Her in der Botschaft von der schwedischen Oberstaatsanwältin Ingrid Isgren und ihrem Team zu den Vorwürfen befragt worden. Ebenfalls im Herbst 2016 hatte Assange per Video-Liveschalte auf einer Pressekonferenz in Berlin zum zehnten Geburtstag seiner Plattform WikiLeaks gesprochen.

Assange hatte sich 2012 in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um sich vor einer Auslieferung zu schützen. Hintergrund sind US-Geheimdokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan, die die WikiLeaks verbreitet hatte.

Obwohl die Ermittlungen in Schweden eingestellt wurden, gibt es in Großbritannien nach wie vor einen Haftbefehl gegen Assange. Die britischen Behörden warfen ihm vor, seine Kautionsauflagen verletzt zu haben, als er in die Botschaft flüchtete.