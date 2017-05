Russische Software US-Geheimdienste nehmen Kaspersky ins Visier

Amerikanische Geheimdienste nehmen die Sicherheitssoftware des russischen Anbieters Kaspersky ins Visier. Zuvor hatten nationale Medien berichtet, die US-Behörden seien zunehmend besorgt, dass russische Dienste versuchen könnten, über Kaspersky-Programme Amerikaner auszuspionieren oder wichtige amerikanische Systeme zu sabotieren.

Die Frage nach einer versuchten Einflussnahme Russlands in den USA ist seit Donald Trumps Präsidentschaft verstärkt in den Fokus gerückt. In dieser politischen Gemengelage steigt nun offenbar die Skepsis gegenüber dem auch in den USA weit verbreiteten Anbieter von Virenschutzsoftware.

Ob es aber tatsächlich Gründe für diese Befürchtungen und indirekten Anschuldigungen gegen das private russische Unternehmen gibt, ist völlig unklar. Gegenüber SPIEGEL ONLINE erklärte die Firma, sie habe keine Verbindungen zu irgendeiner Regierung. Auch werde Kaspersky "niemals eine Regierung auf der Welt dabei unterstützen, Cyberspionage zu betreiben." In seiner 20-jährigen Geschichte in der IT-Sicherheitsindustrie habe das Unternehmen "immer die höchsten ethischen Unternehmenspraktiken eingehalten."

US-Politiker geben sich besorgt - Beweise fehlen

Bei einer Senatsanhörung über globale Sicherheitsbedrohungen am Donnerstag sagte US-Senator Joe Manchin von den Demokraten dagegen, die Abgeordneten seien "sehr besorgt" über Kaspersky. Nähere Details, warum das so ist, nannte er nicht. Man habe nachgefragt, ob auf den Rechnern der Dienste Software des Unternehmens laufe, so Manchin.

Der Direktor des Geheimdienstes DIA, Vincent Stewart, verneinte dies. Er wies aber darauf hin, dass es schwierig sei, zu prüfen, ob dies auch für externe Vertragspartner der Dienste gelte. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes NSA, Mike Rogers, gab an, er sei persönlich einbezogen in die Überwachung Kasperskys.

Der Sender ABC hatte berichtet, die US-Heimatschutzbehörde habe zu Kaspersky im Februar einen Geheimbericht verfasst und das FBI untersuche mögliche Beziehungen Kasperskys zu der russischen Regierung.

Die russische Firma schreibt in ihrer Stellungnahme, "dass es völlig inakzeptabel ist, dass das Unternehmen zu Unrecht und ohne einen echten Beweis für die falschen Behauptungen beschuldigt wird." Das Unternehmen sei aber bereit, die betroffenen Regierungsorganisationen bei laufenden Ermittlungen zu unterstützen. Und man sei sich sicher, dass "eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Kaspersky Lab bestätigen wird, dass diese Behauptungen unbegründet sind."

Das Unternehmen bietet auch im deutschsprachigen Raum Programme zum Schutz von PC und mobilen Geräten an. Zu seinen Kunden zählt Kaspersky nach eigenen Angaben mehr als 400 Millionen Privatpersonen und rund 270.000 Unternehmen.