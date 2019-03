Etwa 25 Millionen Nordkoreaner teilen sich 1,2 Millionen Festnetzanschlüsse, nur wenige haben Zugang zum Internet. Das Reich von Kim Jong Un ist ein telekommunikatives Entwicklungsland. Doch seine Cyberarmee kann sich mit den erfolgreichsten staatlichen Hackertruppen weltweit messen, warnen Experten:

"Nach verfügbaren Informationen gehört Nordkorea sicherlich zu den Top 15 der Staaten mit offensiven Cyber-Fähigkeiten, möglicherweise sogar zu den Top 10", sagt der Cybersicherheitsexperte Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung (SNV), die sich als Technologie-Thinktank einen Namen gemacht hat.

Nordkorea spiele nicht in der gleichen Liga wie Russland, China, Israel oder die USA, "aber auf einem sehr guten zweiten Rang", sagt auch der Asien-und Cybersicherheitsexperte Nigel Inkster vom Londoner Think Tank International Institute for Strategic Studies (IISS). "Sie sind technisch nicht extrem ausgefeilt, aber gut genug, um das zu tun, was sie tun müssen."

Während die USA mit Nordkorea über die Aufgabe des Atomprogramms verhandeln und der Westen über den möglichen Wiederaufbau einer stillgelegten Raketenanlage spekuliert, gehen Kims Hacker im Verborgenen auf Beutezug.

Bitcoin-Beutezüge für den Staat: Was die Hacker erreichen wollen

Die Attacken sind nicht nur darauf ausgerichtet, geheime Dokumente zu erbeuten oder Gegner zu schwächen - es geht oft einfach ums Geld. Mit Angriffen auf Banken, aber auch auf Bitcoin-Börsen soll die marode Staatskasse des Landes aufgebessert werden. "Sie erwirtschaften durch Computerbetrug Einkommen für den Staat, und müssen Quoten erfüllen oder bestimmte Ziele angreifen", so Inkster.

Mehrere größere Attacken werden Nordkoreas Hackertruppen zugerechnet: vom Hack des Filmstudios Sony Pictures Entertainment bis zur WannaCry-Erpressersoftware-Attacke. Sie operieren zum Teil aus dem Ausland und infiltrieren im Staatsauftrag weltweit Computersysteme.

Das Land verfüge über "relativ viele offensive Kapazitäten", sagt Inkster. In Südkorea haben die Hacker sich bereits Zugriff auf Netzwerke der Metro von Seoul verschafft, Militärdokumente gestohlen oder versucht, ins Computersystem eines Atomkraftwerks einzudringen.

Solange im aktuellen Konflikt um Nordkoreas Abrüstung noch eine Option auf Verhandlungen bestünde, werde Nordkorea aber nicht die USA angreifen, glaubt Inkster. Dass es den Hackern gelingen könnte, kritische Infrastruktur oder militärische Einrichtungen in den USA lahmzulegen, hält er zudem für unwahrscheinlich. "Aber sie werden weiter Ziele wie Südkorea oder Japan attackieren und auch die kriminellen Aktivitäten der staatlichen Hacker werden weitergehen", so der Sicherheitsexperte.

Industriespionage auf der ganzen Welt: Welche Branchen die Hacker ins Visier nehmen

Eine als "Sharpshooter" bezeichnete Spionage-Operation, die auf nordkoreanische Hacker deutet, lief etwa auch während der Verhandlungen zwischen USA und Nordkorea in den vergangenen Monaten weiter. Einem Sprecher der IT-Firma McAfee zufolge, deren Sicherheitsforscher Code vom Angriffsserver ausgewertet haben, ist die Operation bereits seit September 2017 in Gang.

Rund 90 Organisationen und Firmen verschiedener Branchen sind betroffen, darunter Energie und Verteidigung. "Auf die aktuellen diplomatischen Aktivitäten zwischen den USA und Nordkorea ist die Operation aber nicht direkt zurückzuführen", sagte ein Sprecher von McAfee zum SPIEGEL.

Zuerst seien vor allem Ziele in den USA, der Schweiz und Israel infiltriert worden, dann wechselten die Angreifer den Fokus. "Die jüngsten Angriffe scheinen sich vor allem auf Finanzdienstleister, Regierungs- und andere Organisationen mit kritischer Infrastruktur in Deutschland, der Türkei, Großbritannien und den USA zu konzentrieren", so der Sprecher.

Die Operation nutzt ihm zufolge Schadcode, der bereits 2016 von der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe verwendet wurde. Die technischen Indizien müssten aber von klassischer Ermittlerarbeit gestützt werden, damit sich die Attacken eindeutig zuzuordnen lassen.

Attacke auf Hollywood: Warum die Hacker auch symbolische Ziele auswählen

Über Hackeraktivitäten aus Nordkorea wurde nach dem Sony-Hack von 2014 weltweit diskutiert - auch er wird der Lazarus-Gruppe zugeordnet. Die Angreifer erbeuteten interne Dokumente der US-Filmtochter des japanischen Sony-Konzerns wie Gehaltsabrechnungen, Strafregister, Gesundheitsdaten von Mitarbeitern, E-Mails, sowie damals unveröffentlichte Filme wie "The Interview", eine Komödie über ein Mordkomplott der CIA gegen Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong Un. Das Material veröffentlichten sie im Internet - ein Imageschaden, der Entschädigungszahlungen an Mitarbeiter in Millionenhöhe nach sich zog.

Technisch sei der Sony-Hack nicht aufwändig gewesen, sagte der US-Verteidigungsexperte Eric Rosenbach von der Harvard Kennedy School im vergangenen Jahr bei einem Vortrag. Zudem sei die IT-Sicherheit des Unternehmens schlecht gewesen. Die Angreifer seien aber "clever" vorgegangen und hätten monatelang Daten und Dokumente abgegriffen.

"Die Nordkoreaner haben gezeigt, was man mit einem Hack im zivilen Sektor anrichten kann", so Rosenbach, der zur Zeit des Sony-Hacks für das Verteidigungsministerium arbeitete. Seitdem hätten sich Nordkoreas Hacker professionalisiert. "Sie sind raffinierter geworden. Kim Jong Un hat erkannt, dass Cyber-Operationen ein wichtiger Bestandteil der nationalen Strategie sind."

Nordkorea setze Hackerangriffe ein, um militärische Provokationen und Propaganda zu verstärken, heißt es in einer Analyse von Hyeong-wook Boo vom Korea Institute for Defense Analysis (KIDA). Die Operationen seien bisher nicht die "Top-Waffe im Arsenal" Nordkoreas, würden aber für Unannehmlichkeiten sorgen und der Abschreckung dienen, schränkt Nigel Inkster vom International Institute for Strategic Studies ein. Auch als alternative Geldquelle stützen sie das Regime.

Ausgebildet in Pjöngjang: Wer die Hacker sind

Im vergangenen Jahr haben die USA einen 34-Jährigen Hacker aus Nordkorea wegen Computerbetrug angeklagt, der sich der Most-Wanted-Liste des FBI zufolge derzeit wohl in Nordkorea aufhält. Der Mann wurde an der Kim Chaek University of Technology in Pjöngjang ausgebildet und arbeitete zur Tarnung in der IT-Firma "Chosun Expo Joint Venture", die dem nordkoreanischen Staat gehört, und deren Mitarbeiter in Nordkorea, China und anderen Ländern aktiv waren.

Als Mitglied der Lazarus-Truppe wird ihm und weiteren Hackern zur Last gelegt, am Sony-Hack sowie an globalen Angriffen auf Banken beteiligt gewesen zu sein. 2016 versuchten die Hacker fast eine Milliarde Dollar von der Zentralbank Bangladeschs zu erbeuten, es gelang ein Transfer von umgerechnet 81 Millionen Dollar.

Auch die WannaCry-Attacke im Jahr 2017, der bisher aufsehenerregendste Lösegeldtrojaner-Angriff überhaupt, geht den Amerikanern zufolge auf das Konto der Hackertruppe. Schadsoftware hatte die Computer von Krankenhäusern, Banken und anderen Firmen auf der ganzen Welt verschlüsselt. Der Schaden war groß, Lösegeld zahlten allerdings relativ wenige Opfer.

Zwischen 2017 und 2018 haben die Lazarus-Hacker einem Bericht der IT-Sicherheitsfirma Group-IB zufolge Kryptowährung im Wert von 571 Millionen Dollar abgegriffen, bei Angriffen auf diverse Kryptobörsen. "Nordkoreas Hacking-Gruppe ist heute die Haupteinnahmequelle für Fremdwährungen", sagt Seungjoo Kim, ein südkoreanischer Professor für IT-Sicherheit dem SPIEGEL.

Dem südkoreanischen Verteidigungsministerium zufolge verfügt Nordkorea inzwischen über knapp 7000 Hacker, etwa 1800 davon sollen Teil der Abteilung "Bureau 121" sein, einer auf Spionage und Sabotage fokussierten Spezialeinheit.

"Nordkorea hat ein Programm, um die schlauesten und besten Nachwuchshacker zu identifizieren", sagt Sicherheitsexperte Nigel Inkster. Die Ausbildung erfolge in Nordkorea, aber auch in anderen Ländern wie China, Russland oder Indien.

Abgeschottet, aber online: Wie die Hacker ins Netz kommen - und wenig Angriffsfläche bieten

"Nordkoreas größte Beschränkung ist, dass das Land keinen eigenen internationalen Internetzugang hat", sagt Inkster. "Aber man braucht gar nicht so viel Infrastruktur, um jemandem diese Art von Cyberattacken beizubringen."

Eine chinesische und seit dem vergangenen Jahr auch eine russische Firma versorgen Nordkorea bisher mit Internetzugang, es gibt allerdings bisher nur wenige funktionierende Verbindungen. Bei ihren Auslandseinsätzen haben Hacker unbegrenzten Zugang zum Internet.

"In den meisten Ländern lernen Studenten aus Programmierbüchern und in Computer-Labs, aber Nordkoreas Hacker verbessern ihre Fähigkeiten durch Praxis - das wirkt sich stark auf ihre Fähigkeiten aus", so IT-Professor Seungjoo Kim.

Im Global Threat Report der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike, der auswertet, wie schnell Hacker sich Zugang zu weiteren Rechnern im Netzwerk verschaffen können, nachdem sie einen Computer infiltriert haben, landeten Nordkoreas Hacker kürzlich hinter Russland auf Platz zwei. CrowdStrike-Mitgründer Dmitri Alperovitch hält Nordkorea für das innovativste Land von weltweit: "Sie mögen nicht die komplexesten Werkzeuge haben, aber was das Erreichen der Ziele ihrer Regierung mithilfe des Internets angeht, sind sie führend."

Mit Cyber-Kapazitäten können Staaten wie Nordkorea die Machtbalance zu militärisch hochgerüsteten Ländern wie den USA verändern - und sich mit vergleichsweise günstigen Mitteln geheime Informationen sichern, mit Angriffen auf kritische Infrastruktur drohen und mitunter viel Schaden anrichten.

Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung sagt: "In die gleiche Kategorie wie Nordkorea gehört auch der Iran, also Staaten mit wenig oder weniger Wirtschaftsmacht, die im militärischen Bereich ihre offensiven Cyberfähigkeiten ausbauen, um ihre konventionelle Militärkraft zu unterstützen oder teilweise zu ersetzen."

Dass Nordkorea bisher selbst kaum vernetzt ist, ist dabei für das abgeschottete Land von Vorteil: So bietet es kaum Angriffsfläche für digitale Attacken anderer Staaten.