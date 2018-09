Gerichtsentscheidung Facebook darf Konto wegen Hasskommentar sperren

Das Landgericht Frankfurt am Main hat die Sperrung eines Facebook-Kontos nach einem als "Hassrede" eingestuften Kommentar des Nutzers für zulässig erklärt. Die Internetplattform könne im Einzelfall auch dann so vorgehen, wenn der Hasskommentar noch vom Recht auf Meinungsäußerung gedeckt sei, entschied das Gericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss. Das Landgericht wies den Eilantrag des Nutzers gegen die Sperrung seines Accounts für 30 Tage zurück. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig (Az. 2-03 O 310/18).

Auslöser für den Kommentar war laut Gericht ein Bericht der Tageszeitung "Die Welt" unter der Überschrift "Eskalation in Dresden - 50 Asylbewerber attackieren Polizisten - Beamte werden getreten und geschlagen". Daraufhin schrieb der Nutzer auf Facebook: "Wasser marsch, Knüppel frei und dann eine Einheit Militärpolizisten! Dann ist schnell Ruhe! Und jeden ermittelten Gast Merkels ab in die Heimat schicken."

Eine zulässige Meinungsäußerung - das muss nicht für Facebook gelten

Die Internetplattform sperrte daraufhin sein Konto für 30 Tage, weil der Kommentar den Nutzungsbedingungen zufolge in die Kategorie "Hassrede" fiel. Gegen diese Sperrung wehrte sich der Nutzer nun erfolglos vor dem Landgericht.

Der Kommentar erfülle die Merkmale einer Hassrede im Sinne der Facebook-Nutzungsbedingungen, weil er zur Gewalt gegen die betroffenen Flüchtlinge aufrufe, entschied das Landgericht. Der Durchschnittsleser könne die Äußerung nur so verstehen, dass Wasserwerfer und Knüppel gegen die Flüchtlinge eingesetzt werden sollten.

Die Äußerung sei aber zugleich eine zulässige Meinungsäußerung im Sinne des Grundgesetzes, erklärte das Gericht. Sie könne daher von staatlichen Organen zwar nicht ohne Weiteres untersagt werden. Das gelte für den Betreiber eines sozialen Netzwerks aber nicht in gleichem Maße.