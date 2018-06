Leistungsschutzrecht für Presseverleger Ignorieren, bis es zu spät ist

Selten war ein Gesetz so dysfunktional wie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Die Bundesregierung weigert sich, das einzugestehen - weil sie es in der ganzen EU einführen will.

DPA Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD)