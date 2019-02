Reform des Urheberrechts EU einigt sich auf Leistungsschutzrecht für Presseverleger

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich vorläufig auf eine Reform des europäischen Urheberrechts inklusive Leistungsschutzrecht geeinigt, sagte der Verhandlungsführer des Europaparlaments, Axel Voss (CDU).

Demnach müssen künftig Nachrichten-Suchmaschinen, wie Google News Presseverlagen Geld für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen zahlen.

Die Einigung muss allerdings in den kommenden Wochen noch vom Parlament und den Staaten der Europäischen Union bestätigt werden. Weil die Debatte so aufgeladen ist, könnte die Reform hier noch scheitern. Stimmen beide Seiten zu, haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.

Auch Plattformen wie YouTube betroffen

Neben der Einführung des Leistungsschutzrechts nimmt die Einigung auch Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht. Sie müssen künftig "alles ihnen Mögliche tun", um Urheberrechtsverletzungen auf ihren Seiten zu verhindern. Geschützte Werke müssen demnach lizenziert werden, bevor sie hochgeladen werden.

Plattformen könnten dadurch gezwungen seien, so genannte "Uploadfilter" einzuführen, warnen Kritiker. Dabei handelt es sich um eine Software, mit der Internet-Plattformen schon beim Hochladen überprüfen können, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Diese seien nach den Gegnern der Reform fehleranfällig und könnten zusätzlich auch Inhalte wie Parodien oder Zitate zensieren, die eigentlich legal sind.

Monatelang gab es heftige Diskussionen um das Thema. EU-Digital-Kommissar Günther Oettinger hatte die Reform 2016 vorgeschlagen, um das Urheberrecht an das digitale Zeitalter anzupassen. Die Einigung sieht nun vor, dass die Nachrichten-Suchmaschinen weiterhin Hyperlinks, einzelne Worte und kurze Textausschnitte anzeigen dürfen. Das Veröffentlichen von Überschriften oder ganzen Sätzen ist verboten.

Unternehmen, die jünger als drei Jahre alt sind, einen Jahresumsatz von weniger als zehn Millionen Euro und unter fünf Millionen Nutzer im Monat haben, sollen von Artikel 13 ausgenommen werden.