Leistungsschutzrecht Miese Mauschelei der Mächtigen

Ein innovationsfeindliches Gesetz, das nur Verlierer kennt? Prima, wir nehmen zwei davon. So funktioniert nach Ansicht von Sascha Lobo die Netzpolitik in Deutschland und europaweit, wenn die Legislative auf die Lobbyisten hört, in diesem Fall auf den Axel Springer Verlag. In seiner Kolumne "So ein Quatschgesetz" beschreibt er das EU-Leistungsschutzrecht, über das kommende Woche der Rechtsausschuss des EU-Parlaments abstimmen soll, als Wunschgesetz aus einer Parallelrealität gewisser Presseverleger.

In seinem Podcast reagiert Lobo nun auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser.

