Medienbericht Russland fordert Löschung von LinkedIn-App

Smartphone-Nutzer in Russland sollen die App des Karrierenetzwerks LinkedIn nach dem Willen russischer Behörden nicht mehr herunterladen können. Russland fordert von Apple und Google, die App aus ihren App-Stores zu nehmen, berichtet die "New York Times" in ihrer Samstagsausgabe.

Apple bestätigte auf Anfrage der Zeitung, dass eine entsprechende Forderung der russischen Behörden eingegangen sei. Google kommentierte den Fall nicht.

Die Forderung ist das nächste Kapitel einer schon seit Längerem andauernden Auseinandersetzung zwischen Russland und LinkedIn. Bereits im November haben russische Behörden die Seite gesperrt. Die Begründung: LinkedIn speichere russische Daten auf ausländischen Servern. Die Website verstoße damit gegen russische Gesetze, teilte die Aufsichtsbehörde in Moskau im November mit.

Das Netzwerk für Geschäftskontakte hatte gegen die drohende Sperre geklagt, war aber vor Gericht zweimal gescheitert. Nun haben die Behörden die App von LinkedIn ins Visier genommen. LinkedIn, das gerade vom Microsoft-Konzern gekauft wurde, hat nach Medienberichten in Russland fünf bis sechs Millionen Nutzer.

Auch China will App-Angebot beeinflussen

Wenige Tage vorher hatte die "New York Times" öffentlich gemacht, dass Apple auf Betreiben Chinas die Nachrichten-App der Zeitung aus seinem dortigen App-Store entfernt hat. Seit Jahren hatte die chinesische Regierung bereits die Website der "New York Times" geblockt. Viele Nutzer waren auf die englisch- und chinesischsprachigen Nachrichten-Apps der US-Zeitung ausgewichen.

Ein Apple-Sprecher sagte, sein Unternehmen sei von China darüber informiert worden, dass die App gegen "lokale Vorschriften" verstoße. Der Sprecher gab laut der Zeitung aber nicht an, um welche Vorschriften es sich handelt und wer genau Apple kontaktiert hat.

App-Stores: Eine Frage der Meinungsfreiheit

Der Fall von LinkedIn und der Fall der "New York Times"-App zeigen, wie autoritäre Regime gezielt versuchen, Tech-Konzerne wie Google oder Apple dazu zu bringen, in ihren eigenen App-Stores nationale Zensurbestrebungen umzusetzen. Dabei sind die kalifornischen Tech-Konzerne eher von einem freiheitlichen Selbstverständnis geprägt. Derartige Anfragen bringen die Firmen daher in eine Zwickmühle. Immer öfter scheinen sie aber Zensurbestrebungen von Staaten nachzugeben.

So soll auch Facebook laut einem Medienbericht an einer Zensur-Software arbeiten. Das Werkzeug könnte dem weltgrößten Netzwerk zum Beispiel bei seinen Bemühungen helfen, auf den chinesischen Markt zurückzukehren. In China ist Facebook bislang gesperrt. Auf staatliche Anfragen hin löscht Facebook ohnehin bereits bestimmte Posts, zum Beispiel in Russland oder der Türkei.