Kriegsführung der Zukunft Pentagon meldet erfolgreichen Test von Drohnen-Schwarm

Das US-Verteidigungsministerium berichtet über Fortschritte bei der Entwicklung neuer Technik für den Kampfeinsatz: Wie das Pentagon am Montag mitteilte, haben die US-Streitkräfte erfolgreich einen Schwarm aus 103 Mikro-Drohnen getestet, die durch ein System mit Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Welche Aufgaben die Software im konkreten Fall übernehmen kann, ist allerdings unklar. Der Begriff Künstliche Intelligenz wird in vielen Zusammenhängen verwendet, wie unser Erklärformat "Endlich verständlich" zum Thema erklärt.

Den Angaben zufolge war der "weltweit größte Schwarm von Mikro-Drohnen", zu dem es auch ein kurzes Video gibt, bereits im Oktober in Kalifornien getestet worden. Die Fluggeräte, die zur Aufklärung dienen könnten, sind nur rund 16 Zentimeter groß. Die Mikro-Drohnen verhielten sich wie ein Schwarm in der Natur, erklärte das Pentagon. Sie seien "ein kollektiver Organismus", dessen Bestandteile sich wie Schwärme in der Natur aneinander anpassen könnten.

Wie autonom sind die Flugkörper? Die sogenannten Perdix-Drohnen seien "keine vorprogrammierten, synchronisierten Individuen", erklärte der Leiter der zuständigen Pentagon-Abteilung, William Roper. "Denn jeder Perdix kommuniziert und kollaboriert mit jedem anderen Perdix." Der Schwarm habe keinen Anführer und könne sich an Drohnen anpassen, die in das System eintreten oder es verlassen, heißt es.

Forscher warnen vor autonomen Waffen

Der im Oktober getestete Drohnen-Schwarm - dessen Einsatz zunächst nicht mehr als ein Experiment ist - wurde den Angaben zufolge von drei Kampfjets vom Typ F/A-18 Super Hornet aus gestartet. Das Pentagon betont in seiner Stellungnahme, dass Technik wie der Drohnenschwarm Menschen helfen könnte, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Menschen seien auch in Zukunft immer Teil des Systems.

Versuche, Künstliche Intelligenz mit Kriegsstechnik zu kombinieren, stoßen immer wieder auf Kritik. Mitte 2015 veröffentlichten Hunderte KI-Forscher, Wissenschaftlicher und Entwickler, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Stephen Hawking, einen Brief, in dem sie ein "Verbot offensiver, autonomer Waffensysteme ohne ernstzunehmende menschliche Kontrolle" forderten.

Ob autonome Waffensysteme realistisch sind, die völlig selbständig Entscheidungen treffen - womöglich gar über den Einsatz von Waffen -, ist unter Experten umstritten. Auch unter Militärs ist die Skepsis groß, ob derartige Systeme, sollten sie eines Tages technisch möglich sein, eingesetzt werden sollten.