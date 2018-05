Abos im Ausland nutzen So klappt es mit dem Streaming im Urlaub

Kostenlose WLAN-Hotspots in Reichweite?



Im Unterschied zur WLAN-Hotspot-Wüste Deutschland gibt es im Ausland oftmals kostenloses, öffentliches WLAN - zumindest in Metropolen und Touristenhochburgen. Ist kein Netz in Reichweite, bieten Restaurants und Cafés oftmals freies WLAN-Netz an. Gegen eine kleine Pause bei einer Tasse Kaffee ist im Urlaub ja nichts einzuwenden.



Damit Sie in öffentlichen WLAN-Netzen, die meistens ohne Passworteingabe verwenden könnt, auf der sicheren Seite sind, sollten Sie sich per VPN-Verbindung einloggen. Dafür stehen mehrere praktische Apps - sowohl für Android als auch für iOS - bereit.