Netzneutralität in den USA Bürger protestieren für freies Internet

Um das freie Internet zu schützen, haben sich Verfechter der Netzneutralität in vielen Städten der USA vor Filialen des Mobilfunkproviders Verizon versammelt. Mit Sprüchen wie "Netzneutralität bedeutet Redefreiheit" und "Zwingt uns nicht zum Zahlen" auf ihren Plakaten setzten sich die Demonstranten dafür ein, dass Daten im Internet grundsätzlich gleich behandelt werden.

Eine Woche bleibt den Aktivisten noch Zeit, dann könnte sich in den USA einiges ändern. Am kommenden Donnerstag will die US-Telekommunikationsbehörde Federal Communications Commission (FCC) darüber abstimmen, ob alle Daten im Netz gleich behandelt werden müssen - oder ob Provider bestimmte Inhalte drosseln und zusätzliche Kosten für bestimmte Daten abrechnen dürfen.

Die Kritik gilt vor allem dem FCC-Chef Ajit Pai. Die Aktivisten weisen darauf hin, dass der republikanische FCC-Chef früher als Anwalt für Verizon gearbeitet hat. "Nun ruft er zu einer Abstimmung auf, um die Netzneutralität zu töten", heißt es auf der Kampagnen-Website. Man wolle daher den US-Kongress dazu auffordern, die "Verizon-Marionette FCC davon abzuhalten, das Internet, wie wir es kennen, zu zerstören".

Die Chancen stehen jedoch nicht sehr gut für die Verfechter der Netzneutralität. Die FCC ist neben Ajit Pai noch mit zwei weiteren Republikanern besetzt, während die Demokraten insgesamt nur mit zwei Mitgliedern vertreten sind. Sollte Pai seine Pläne durchsetzen, dann könnten die Änderungen bereits zu Beginn des kommenden Jahres umgesetzt werden.

Diskussion mit Fake-Kommentaren geflutet

Die Debatte über die Netzneutralität wird hitzig geführt, das öffentliche Meinungsbild dazu ist aber eher verschwommen. Und das, obwohl die FCC die Öffentlichkeit sogar dazu aufgerufen hatte, sich an der Diskussion zu beteiligen. Von April bis August hatte die FCC eine Onlineplattform freigegeben, damit die Bürger ihre Meinung äußern können. Mehr als 20 Millionen Kommentare sammelten sich an.

Das Problem: Mehr als die Hälfte davon sind offenbar Fake-Beiträge. Dem Pew Research Center zufolge sind 57 Prozent der angegebenen E-Mail-Adressen nur vorübergehend eingerichtet oder kopiert worden. Da teilweise bis zu 80.000 Kommentare mit ähnlichem Inhalt zur gleichen Sekunde eingereicht wurden, gehen die Forscher von automatisierten Kampagnen aus, um das Meinungsbild zu verfälschen. Hinter den Fake-Beiträgen stecken offenbar sowohl Befürworter als auch Gegner der Netzneutralität, heißt es weiter.

Kosten könnten auf Verbraucher umgewälzt werden

Kritiker befürchten vor allem, dass Telekommunikationskonzerne mehr Gebühren von den Kunden verlangen könnten, wenn die Netzneutralität geschwächt wird. So könnte es künftig teurer werden, wenn jemand gerne Serien und Filme über Videostreaming-Anbieter wie Netflix, HBO Go oder Amazon Prime schaut. Da Online-Inhalte in diesem Fall nicht mehr alle gleich behandelt werden müssten, könnten Konzerne die Kosten für größere Datenmengen auf die Verbraucher umwälzen.

Gegner der Netzneutralität - wie der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Ajit Pai - verweisen auf die fallenden Einnahmen der Konzerne. Mit den entschärften Regeln sollen die Unternehmen mehr Möglichkeiten haben, die steigenden Kosten für Personal und Infrastruktur zu kompensieren.

Debatte auch in Deutschland

Die Diskussion über die Netzneutralität flammt auch in Deutschland immer wieder auf. So hat die Bundesnetzagentur kürzlich die Telekom dazu verpflichtet, bei der Mobilfunk-Option "SpeedOn" nachzubessern, da der Dienst gegen die gleiche Behandlung von Daten im Internet verstoße. Wenn Kunden das kostenpflichtige Zusatzpaket abonnieren, werden beispielsweise Streams bei Apple Music und YouTube-Videos nicht mehr auf das monatlich verfügbare Datenvolumen angerechnet.

Auch dem Konzern Vodafone werfen Verbraucherschützer vor, mit dem Mobilfunk-Angebot namens Pass die Netzneutralität zu untergraben. Je nach Option können die Nutzer auch hier auf einige Plattformen wie Facebook, Sky Go und Soundcloud zugreifen, ohne Daten zu verbrauchen. Das führt Verbraucherschützern zufolge dazu, dass andere Apps benachteiligt werden und die Wahlfreiheit der Nutzer durch die Auswahl der Apps im Vodafone-Pass eingeschränkt wird.