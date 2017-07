Sascha Lobos Debatten-Podcast Wie schlimm steht es um die deutsche Digitalpolitik wirklich?

In seiner Kolumne "Mensch-Maschine" nahm Sascha Lobo am Mittwoch die Wahlprogramme der Parteien auseinander. Hören Sie in Folge zwei seines Podcasts, wie er auf Kritik von Lesern antwortet.