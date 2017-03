Neuer Newsletter Startmenü Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich finde ich den Webvideopreis nicht besonders aufregend. Die Veranstaltung inszeniert sich als "Internet-Oscars", dieser Vergleich ergibt aber nur Sinn, wenn man Melina Sophie als Online-Pendant zu Emma Stone sieht und BeHaind als jungen Werner Herzog. Doch das wäre vermessen.

Einen Punkt hat BeHaind gerade aber. Mit seinem YouTube-Kumpel HandOfBlood, mit dem gemeinsam er für den nächsten Webvideopreis nominiert ist, will BeHaind die Veranstaltung dieses Jahr prominent ignorieren. Die beiden stört, dass es diesmal eine Preiskategorie "Social Influencer Campaign" gibt, wo YouTuber im Prinzip fürs geschickte Bewerben von Produkten geehrt werden. Außerdem ärgert das Duo, dass für die Preise auch TV-Stars wie Heidi Klum und Carolin Kebekus nominiert sind.

Youtube/ BibisBeautyPalace

Dimitrios Argirakos, Geschäftsführer der European Web Video Academy, die hinter dem Webvideopreis steht, schreibt mir auf Nachfrage dazu, die Influencer-Kategorie sei "ganz bewusst ein Kontrapunkt zu den vielen nicht gekennzeichneten Product Placements in der Branche, die wir seit Jahren auch öffentlich kritisieren." Und Künstler wie Heidi Klum seien dabei, weil die Academy in ihnen nicht nur TV-Stars sieht, "sondern Personen des öffentlichen Lebens": "Der Webvideopreis zeichnet das aus, was Menschen im Netz bewegt und unterhält."

Wirklich logisch klingt das nicht. Es wirkt eher so, als hätte man als Veranstalter zur Verleihung der Preise gern auch Heidi Klum vor Ort. Und ob Bibis Werbung für ihren Duschschaum Bilou gut unterhält, darüber kann man sicher auch streiten. Immerhin hat mich der Clip tatsächlich bewegt - zum Klick auf ein anderes Video, binnen Sekunden.

Würzburger Gericht zu Online-Hetze: Eine Entscheidung, die Facebook hassen könnte

Fabian Reinbold

Facebook könnten derweil aus gleich zwei Gründen unangenehme Tage bevorstehen: wegen Heiko Maas und wegen eines syrischen Flüchtlings, der sich gegen Online-Hetze zur Wehr setzt.

Justizminister Maas dürfte bald einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem er Facebook in Sachen Hass-Postings stärker in Haftung nehmen will. Wann genau es so weit sein soll, weiß aber niemand. Letzte Woche warnte überraschend noch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries vor allzu strengen Regeln.

Am Dienstag soll das Landgericht Würzburg im Fall des syrischen Flüchtlings Anas Modamani seine Entscheidung bekanntgeben. Auf Facebook wird ein Selfie Modamanis mit Kanzlerin Merkel dafür missbraucht, ihn als Terrorist zu verunglimpfen. Das Netzwerk soll es laut dessen Anwalt Chan-jo Jun unterlassen, "verleumderische Fake News" weiterzuverbreiten - ein Wunsch, der in die gleiche Richtung geht wie Maas' Pläne.

Festival South by Southwest: Tech-Optimismus nach Trump

DPA

Um Maßnahmen gegen Fake News geht es diese Woche auch in Austin, Texas. Auf dem South by Southwest Interactive (SXSW), einem der wichtigsten Tech-Festivals der Welt, geht es ab Freitag etwa um die Frage, wie Bots bei Faktenchecks helfen können. Dazu präsentiert sich die Initiative First Draft, die Falschmeldungen entlarven will - zum Beispiel vor den Bundestagswahlen in Deutschland.

Das SXSW selbst gilt als technikoptimistisches Festival. Umso gespannter warte ich auf Berichte, welche Stimmung dort vier Monate nach der US-Wahl herrscht. Letztes Jahr umgarnte noch Barack Obama persönlich die Nerds, ich konnte mir seinen Auftritt vor Ort ansehen. Nun ist mit Donald Trump ein Mann Präsident, der Technik skeptisch sieht, den Faktencheckern dieser Welt mit seinen Tweets aber trotzdem selbst viel Arbeit macht.

Seltsame Digitalwelt - eine Anekdote: Klassischer Fall von Selbstdrosselung

In meinem Kopf steht es ums deutsche Mobilfunknetz noch schlechter als in der Realität. Wegen Empfangsproblemen auf einer Reise hatte ich mein Smartphone im Sommer einmal auf 'Maximal 3G-Empfang' umgestellt - und das dann offenbar nie wieder geändert. Ich bemerkte die künstliche Drossel erst, als ich für einen nächtlichen Nintendo-Livestream dringend das schnellste Netz brauchte.

Fast ein halbes Jahr war ich also langsamer im Netz unterwegs als nötig, ohne es zu merken. Umso schöner ist jetzt mein Frühling: Sogar in meiner Straße gibt es LTE, ich fühle mich mit meinen zwei Jahre alten Handy, als hätte ich ein neues.

Die App der Woche: "Sidekix"

getestet von Sebastian Meineck

Wego as One

Dabei, auf einem Städtetrip keine schöne Ecke zu verpassen, hilft Sidekix. Mit der App lassen sich Sehenswürdigkeiten, Parks und Restaurants in der Nähe suchen. Sidekix zeigt Nutzern den Weg auf einer Karte und verrät durch bunte Stecknadeln, was es unterwegs noch zu entdecken gibt. Das ist für Touristen interessant, die nicht gern im Reiseführer blättern - und für Einheimische, die testen wollen, wie gut sie ihre Stadt wirklich kennen.

Einen Offline-Modus bietet Sidekix derzeit nicht. Wer die App im Ausland nutzt, muss daher eventuell Roaming-Gebühren einplanen. Verfügbar sind mehrere Dutzend Städte, etwa Paris, London und Amsterdam. In Deutschland sind Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Stuttgart vertreten.

Gratis von Wego as One, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, Ihr

Markus Böhm