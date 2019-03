In der Welt eines Europaabgeordneten mag es ganz normal sein,

dass man es so kurz vor einer Wahl etwas eilig hat mit den letzten großen Abstimmungen, bevor sich die Mehrheitsverhältnisse ändern,

dass Abstimmungstermine in einem Parlament Verhandlungsmasse sind,

dass man nach jahrelangem, beinhartem Kampf um eine Reform wie die der Urheberrechtsrichtlinie alle erlaubten Tricks nutzt, um ein politisches Ziel durchzusetzen.

Doch nur weil etwas normal ist, ist es noch lange nicht egal.

Die Welt eines Europaabgeordneten hat wenig gemein mit der Welt der überwiegend jungen Leute, die gerade in Berlin und anderen Städten auf der Straße stehen und ihren Frust herausschreien. Es ist Frust über die Urheberrechtsrichtlinie, über den umstrittenen Artikel 13 darin und nun auch über die Winkelzüge der Europäischen Volkspartei (EVP). Die Konservativen versuchen nämlich, die Abstimmung so schnell wie möglich über die Bühne zu bekommen - am besten so schnell, dass niemand mehr dagegen protestieren kann.

So ziemlich jeder EU-Abgeordnete dürfte wissen, dass europaweite Proteste gegen die Reform für den 23. März geplant sind. Und jeder von ihnen muss Kommunikationsprofi genug sein, um zu wissen, dass man die finale Abstimmung über die Reform nicht vor dieses Datum legen kann, ohne dass es wie ein Ausdruck von Verachtung wirkt. In diesem Fall: eine Verachtung der YouTuber, der Netzaktivisten, der Jugend.

Protest am 26. Mai statt am 23. März

Die Wut derer, die am 23. März ihren Widerstand gegen die Reform zum Ausdruck bringen wollen, bevor es im Parlament zur Entscheidung kommt, haben sich die EVP und ihr Vorsitzender Manfred Weber von der CSU also verdient.

Die Wütenden dürfen die grobe Unsportlichkeit der EVP immerhin als Bestätigung ansehen, dass ihr angedrohter Protest sehr ernst genommen wird. Wäre die Fraktion wirklich überzeugt, dass sie die Reform mitsamt der besonders umkämpften Artikel 11 und 13 auch nach einem europaweiten Protest durchs Plenum bringt, würde sie gar nicht erst versuchen, diesen auszubremsen.

Aber selbst, wenn es so kommt, wie die Wütenden nun befürchten - und das kann die EVP nicht allein bestimmen -, könnte der Protest weitergehen, mit dem Höhepunkt am 26. Mai. Dann sind Europawahlen.