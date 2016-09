Roaming-Pläne der EU-Kommission Wo sich Bürger jetzt beschweren können

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der europäische Verbraucherschutzverband ist enttäuscht, stellvertretend für viele EU-Bürger. Der Beuc hat am Dienstag den Vorstoß der EU-Kommission kritisiert, die Roaming-Gebühren im EU-Ausland nur für mindestens 90 Tage pro Jahr statt unbegrenzt wegfallen zu lassen. "Diese weitreichenden Einschränkungen bedeuten, dass das lange versprochene Ende des Roamings für die meisten europäischen Verbraucher keine Realität wird", sagte Beuc-Experte Guillermo Beltrà. "Die Kommission scheint sich mehr um die kurzfristigen Interessen der Telekommunikations-Industrie zu kümmern als darum, einen echten Binnenmarkt für Verbraucher zu schaffen."

Nach einem jetzt veröffentlichten Entwurf der EU-Kommission sollen Handynutzer im EU-Ausland ab Juni 2017 unter anderem 90 Tage pro Jahr ohne Zusatzkosten telefonieren und im Internet surfen können - danach sollen die Provider Aufschläge berechnen können. Die 90 Tage wären eine Mindestvorgabe: Theoretisch könnten die Unternehmen auch einen längeren Zeitraum ohne Roaming-Gebühren anbieten, etwa um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Die EU-Staaten und das Europaparlament hatten im vergangenen Jahr ein weitgehendes Ende der Roaminggebühren beschlossen, die EU-Kommission aber damit beauftragt, die Details auszuarbeiten.

Genug für Reisende?

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), kritisiert nun, ein Wegfall der Roaming-Gebühren für nur 90 Tage entspreche "weder der Realität noch dem Alltag eines Verbrauchers mit Blick auf Urlaub und berufsbedingte Aufenthalte im EU-Ausland." Und Isabelle Buschke vom vzbv schreibt auf Twitter: "Weiter Roaming-Zuschläge für 275 Tage im Jahr ist nicht das, was die Verbraucher erwartet haben, als ihnen die Abschaffung der Zuschläge versprochen wurde." Die Bundesnetzagentur und das Wirtschaftsministerium seien nun gefragt, um das "Roaming-Versprechen" einzulösen.

Die Bundesnetzagentur sieht es allerdings nicht als ihre Aufgabe, sich einzumischen. "Wir steigen nicht inhaltlich in die Diskussion eines Verfahrens ein, das von der EU geführt wird", sagte Sprecher Michael Reifenberg SPIEGEL ONLINE. "Wir warten ab, welche Regeln gefunden werden." Im kommenden Jahr werde man sich dann um die nationale Umsetzung der Regeln kümmern.

Wer sich über die Regeln ärgert, sollte sich daher direkt an die EU-Kommission wenden, rät Reifenberg. Das, was die Brüsseler Behörde nun präsentiert habe, sei nur ihr erster Vorschlag für sogenannte Fair-Use-Regeln rund ums Roaming gewesen.

Maximal 30 Tage Auslands-Aufenthalt am Stück

Ihre 90-Tage-Regel rechtfertigt die EU-Kommission damit, dass ein 90-Tage-Kontingent praktisch jeden Bedarf von Privat- und Geschäftsreisenden decken soll. Grenzpendler sollen zudem von der Regelung ausgenommen sein. Nach 30 Tagen Aufenthalt im Ausland sollen Betreiber aber ein Einwählen im Heimatnetz verlangen können.

Flatrate-Kunden sollen künftig wenigstens den Durchschnittsverbrauch ihres Pakets nutzen können, bevor Auslandsgebühren anfallen. Und loggt man sich am selben Tag wieder in das Netz des Heimatlands ein, nachdem man tagsüber im Ausland war, soll der entsprechende Tag nicht in die 30 beziehungsweise 90 Tage eingerechnet werden.

Einen Handel mit Prepaid-Karten aus Ländern mit günstigen Telefon- oder Internetpaketen will die Kommission dadurch unterbinden, dass sie den Wegfall der Roaming-Gebühren daran koppelt, dass die Karte zunächst einmal im Land genutzt werden muss, wo sie erworben wurde. Erst ab einer bestimmten Minimalnutzung soll dann eine Nutzung der Pakete im Ausland ohne Roaming-Gebühren möglich werden.

Wenn Provider einen Missbrauch bestimmter Karten vermuten, sollen sie den Nutzer darüber informieren müssen, bevor sie doch Zusatzgebühren erheben. Zuvor sollen sie das Nutzungsverhalten zur Karte mindestens 45 Tage beobachten müssen.

Feedback-Formular auf der Seite der EU-Kommission

Der Entwurf der Kommission soll in nächster Zeit noch mit der EU-Regulierungsbehörde Berec und den einzelnen EU-Staaten besprochen werden. Einige Telefonkonzerne hatten in den vergangenen Monaten bereits ihre Tarife so umgestellt, dass man sie besser im EU-Ausland nutzen kann, beispielsweise Vodafone.

Auf ihrer Website hat die EU-Kommission ein Formular eingerichtet, über das man ihr vier Wochen lang digital Feedback übermitteln kann, erste Einträge sind bereits sichtbar. "Als Student aus den Niederlanden, der in Deutschland ein sechsmonatiges Praktikum macht, fände ich es toll, wenn ich nicht für sechs Monate Roaming-Gebühren zahlen müsste", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Und ein anderer Nutzer merkt an, dass die neuen Regeln zum Beispiel für Erasmus-Studenten zum Problem werden könnten.

Die EU-Kommission schreibt, auf eine Eingabe bekomme man keine persönliche Rückmeldung: Die Behörde werde sie jedoch "bei der Weiterentwicklung des Rechtsakts berücksichtigen". Man darf gespannt sein, inwiefern dieses Versprechen eingehalten wird.

Zusammengefasst: Die EU-Kommission hat einen Vorschlag dazu präsentiert, wie der geplante Wegfall der Roaming-Gebühren im Juni 2017 praktisch umgesetzt werden könnte. Vorgesehen ist bislang, dass die Provider nur mindestens 90 Tage keine Gebühren erheben dürfen. Diese Regelung soll unter anderem das dauerhafte Nutzen günstiger Tarife aus anderen Ländern im Heimatland verhindern. Die Kommission nimmt nun vier Wochen lang Feedback entgegen, per Online-Formular.