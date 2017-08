Wegen Roaming-Praxis Verbraucherschützer kündigen Klage gegen O2 an

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat eine Klage wegen der Roaming-Praxis des Mobilfunkanbieters O2 angekündigt. O2-Kunden könnten vom Wegfall der Roaminggebühren seit dem 15. Juni erst dann profitieren, wenn sie zuvor eine SMS an ihren Anbieter schicken, kritisierte der VZBV am Montag. Diese Vorgehensweise verstoße gegen das Irreführungsverbot des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Der VZBV habe diese Praxis erfolglos abgemahnt, nun leite er gerichtliche Schritte gegen O2 ein.

Beim Roaming können Smartphone-Nutzer ihre Freiminuten oder ihr Datenvolumen nicht nur in Deutschland nutzen, sondern auch, wenn Sie innerhalb der EU Urlaub machen, in Italien oder Frankreich zum Beispiel - ohne Aufpreis. Für viele Verbraucher lohnt sich das, denn bisher sind bei der Handynutzung im Ausland oft hohe Kosten angefallen. Eine neue EU-Verordnung hatte aber verfügt, dass alle Bestandteile eines Mobilfunkvertrags überall in der EU gleich gelten sollten. Horrende Aufpreise für die Nutzung im Ausland sollten damit weitestgehend wegfallen.

Die neuen Regeln gelten automatisch, sagen Verbraucherschützer

Dieses neue, für Smartphone-Nutzer vorteilhafte EU-Roaming gilt aus Sicht des VZBV automatisch - und nicht erst, wenn Verbraucher ihren Telefonanbieter darum bitten. Die Idee des europäischen Gesetzgebers sei gewesen, dass die Anbieter einen Tarif, bei dem Verbraucher für Telefonate so viel zahlen wie zu Hause, automatisch anwenden.

Auf der O2-Infoseite zum Thema Roaming heißt es, Kunden könnten per O2-App "in den regulierten EU-Roaming-Tarif wechseln". Alternativ sei das per SMS möglich: "Hierfür schickst du bitte eine SMS mit dem Kennwort " JA" an die 65544. Du wirst dann automatisch auf den regulierten Tarif umgestellt. Nach erfolgreicher Umstellung erhältst du eine Bestätigungs-SMS."

Weiter heißt es, wer bereits einen regulierten EU-Roaming-Tarif nutze ("auch 'Roaming Basic' bzw. 'Weltzonenpack' und 'Mobiles Internet Ausland' genannt"), dessen Tarif sei zum 15.06.2017 bereits automatisch umgestellt worden.

Dem Tech-Magazin "Golem" sagte ein Sprecher von Telefónica Deutschland Anfang des Monats: "Unsere Regelung für Kunden in nicht-regulierten Tarifen sowie deren Entscheidungsmöglichkeit entsprechen den regulatorischen Vorgaben in Deutschland." Jeder Kunde, der bislang individuelle Roaming-Lösungen und keinen regulierten Tarif genutzt habe, solle entscheiden können, ob ein Wechsel für ihn vorteilhaft ist.