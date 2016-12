Russischer Geheimdienst FSB warnt vor Cyberattacke gegen Banken

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat eigenen Angaben zufolge einen geplanten Cyberangriff ausländischer Geheimdienste auf das Bankensystem des Landes aufgedeckt. Die für den 5. Dezember geplante Attacke habe das russische Finanzsystem destabilisieren sollen, teilte der FSB in Moskau mit. Die Kommandozentrale der Hacker befinde sich in den Niederlanden, genutzt würden dortige Server einer ukrainischen Firma.

Dem FSB zufolge war geplant, Informationen über eine "Krise des russischen Finanzsystems" in sozialen Netzwerken und auf Blogs zu veröffentlichen und per SMS an Bewohner Dutzender russischer Städte zu verschicken. Wie der Geheimdienst weiter mitteilte, wurden die nötigen Maßnahmen ergriffen, um die Gefahren für die Sicherheit Russlands zu neutralisieren.

Das Verhältnis zwischen Moskau und Kiew ist unter anderem wegen des Ostukraine-Konflikts extrem angespannt. Unabhängige Bestätigungen für die Angaben des Geheimdienstes gab es nicht.

Serverbetreiber weist Anschuldigungen zurück

Allerdings teilte die russische Zentralbank mit, sie sei über die Gefahr informiert und habe den Banken Abwehrmaßnahmen empfohlen. Nach FSB-Angaben sollten bei der Attacke auch massenhaft gefälschte SMS an russische Bankkunden verschickt werden.

Der Serverbetreiber Blazing Fast wies die Anschuldigungen zurück und teilte mit, in keinerlei Cyberangriffe verwickelt zu sein. Sein Unternehmen biete Lösungen zum "Schutz vor Cyberangriffen an und nicht dafür, sie auszuführen", sagte Direktor Anton Onoprijtschuk der Nachrichtenagentur AFP. Bislang hätten weder der FSB noch Kunden den Anbieter kontaktiert. Es werde aber ermittelt, sagte Onoprijtschuk.

Zuletzt stand auch immer wieder Russland selbst im Verdacht, Cyberangriffe im Ausland durchzuführen. So warf Washington im Oktober Moskau vor, sich mit Attacken auf politische Institutionen in den Präsidentschaftswahlkampf einzumischen. Am Dienstag stellte zudem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Zusammenhang zwischen Hackerangriffen wie aktuell bei der Telekom und der russischen Strategie "hybrider Auseinandersetzungen" her. Derlei Angriffe gehören heute zum Alltag, sagte sie.