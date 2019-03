E-Voting Sicherheitslücke in Schweizer Wahl-Software entdeckt

Wählen per Online-Abstimmung: Die Schweiz strebt das flächendeckend an. Doch Experten haben eine Sicherheitslücke in der Software entdeckt, die gravierende Manipulationen zulässt.

picture alliance/ KEYSTONE/ Anthony Anex Logo der Schweizer Volksinitiative, die eine Pause für die E-Voting-Pläne fordert