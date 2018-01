Schwachstellen in Prozessoren Auch Apple-Geräte sind betroffen

Von den gravierenden Sicherheitslücken auf IT-Chips sind auch iPhones, iPads und Mac-Computer von Apple betroffen. Ein Software-Update für den eigenen Internetbrowser Safari solle diese Einfallstore für Hacker in Kürze schließen, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Es werde in den nächsten Tagen bereitgestellt.

Das Update soll die Schwachstelle auf Mikroprozessoren von Intel, AMD und ARM beheben, mit der über Internetbrowser Anwenderprogramme ausgetrickst und sensible Daten wie Passwörter gestohlen werden könnten (Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Sicherheitslücke finden Sie hier im Überblick). Vor der Sicherheitslücke, die nur Intel-Chips betrifft, seien die Apple-Geräte dank der jüngsten Updates bereits geschützt. Die Apple Watch sei nicht davon betroffen.

Experten hatten zuvor zwei Schwachstellen auf Mikroprozessoren entdeckt, die in fast allen IT-Geräten verbaut sind. Die erste Sicherheitslücke namens "Meltdown" betrifft den Angaben zufolge nur Chips des Branchenführers Intel. Sie ermögliche es Hackern, die Barriere zwischen Anwenderprogrammen und dem Datenspeicher eines Computers zu überwinden und so möglicherweise Passwörter auszulesen.

Die zweite Schwachstelle mit dem Namen "Spectre" betrifft demnach auch Mikroprozessoren von AMD und dem Chip-Entwickler ARM - und damit Laptops, PCs, Smartphones, Tablets und Server gleichermaßen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) riet Bürgern und Unternehmen zu einem zügigen Update ihrer Computer und Smartphones.

Deutsche Verbraucherschützer kritisieren Chiphersteller

Deutsche Verbraucherschützer werfen den Chipherstellern vor, zu Lasten der Kunden zu wenig in die Sicherheit ihrer Produkte zu investieren. "Wenn ein Problem offenkundig wird, versuchen die Hersteller Schadensminimierung mit geringstmöglichem Aufwand - und möglicherweise zu Lasten der Verbraucher", sagte der Sprecher des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Otmar Lell, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Er forderte den Gesetzgeber in Deutschland auf, Beweiserleichterungen im Haftungsrecht einzuführen. So könne erreicht werden, dass Verbraucher bei einem Schaden nicht darauf sitzen blieben.

Intel hatte mitgeteilt, man arbeite gemeinsam mit AMD und ARM daran, einen "industrieweiten Ansatz" zur schnellen Lösung des Problems zu entwickeln. Der Konzern wies dabei Berichte zurück, wonach durch die Behebung der Schwachstelle mit Softwareupdates eine Verlangsamung der Computer um bis zu 30 Prozent drohe.

Intel, AMD und ARM wussten schon mindestens ein halbes Jahr lang von den Schwachstellen - was es unter anderem seltsam wirken lässt, dass Intel-Chef Brian Krzanich Ende November alle seine Intel-Aktien und Optionen verkaufte, die er abstoßen durfte.