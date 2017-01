Forderung zu Meinungsrobotern Betreiben von Social Bots soll unter Strafe stehen

Weil ihnen der Bund im Kampf gegen sogenannte Social Bots zu zögerlich agiert, haben die Länder-Justizminister von Hessen, Sachsen-Anhalt und Bayern nun die Initiative ergriffen. Sie wollen einen bereits vom Bundesrat beschlossenen Gesetzesentwurf, der einen neuen Straftatbestand zum "Digitalen Hausfriedensbruch" einführen würde, auch auf Meinungsroboter anwenden.

"Der Bundesjustizminister muss endlich damit aufhören, auch im Strafrecht im digitalen Steinzeitalter zu verharren", begründet der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) im Gespräch mit dem SPIEGEL den Vorstoß. Seine hessische Amtskollegin Eva Kühne-Hörmann (CDU) will verhindern, dass das Internet zu "einer hochwirksamen und antidemokratischen Lügenschleuder" wird. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Konkret würde das Gesetzesvorhaben das Betreiben von Social Bots unter Strafe stellen, wenn diese gegen die Geschäftsbedingungen sozialer Netzwerke verstoßen. Künftig könnte dann jeder Nutzer, der auf eine solche softwarebasierte Meinungsmaschine aufmerksam wird, gegen dessen Urheber Strafanzeige stellen - jedenfalls, wenn sich der Urheber ermitteln lässt. Das vorgesehene Strafmaß reicht von Geldstrafen bis zu einem Freiheitsentzug bis zu zehn Jahren.

Ursprünglich hatte der Entwurf vor allem die Betreiber sogenannter Botnetze im Visier, die durch automatisierte Anfragen Websites lahmlegen oder Spam-E-Mails verschicken. Netzaktivisten kritisieren das Vorhaben und bemängeln, dass dadurch neue Rechtsunsicherheit geschaffen würden: Beispielsweise könnte der Entwurf, so eine Befürchtung, bei enger Auslegung bereits das Betreiben eines Nutzerkontos unter einem falschen Namen strafbar machen.

Bot oder kein Bot? So erkennen Sie Meinungsroboter

Wie seriös ist der Account?

Stolpert man in der Timeline über radikale Positionen oder aufrührerische Nachrichten, sollte man sich zunächst die Quelle anschauen: Kennt man die Person, die dort angeblich twittert?

Kenne ich Follower des Accounts? Ist das nicht der Fall, ist Vorsicht geboten. In jedem Fall sollte man sich anschauen, was der Account zuvor getwittert hat: Twittert er etwa immer ungefähr dasselbe? Hat er die Nachricht, die man gerade bekommen hat, auch an viele andere Nutzer verschickt? Teilt er immer Postings desselben Mediums oder Accounts? Ein "verifizierter" Twitter-Account mit einem blauen Häkchen jedenfalls bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich um einen Menschen handelt. Das legen Auswertungen der deutschen Initiative Botswatch nahe, die bei ihrer Arbeit auch Bots mit verifizierten Accounts entdeckt hat. Botswatch wertet die Bot-Aktivität bei bestimmten Social-Media-Events aus, darunter zum Beispiel die Rede der Kanzlerin auf dem letzten Bundesparteitag der CDU.

Was verrät die Profilbeschreibung?

Der Schweizer Maschinenethiker und Bot-Forscher Oliver Bendel rät, sich das Profil eines Accounts genau anzuschauen. Misstrauisch werden sollte man ihm zufolge, wenn die dortigen Angaben Nonsens sind oder wenn dort quasi nichts steht. Hilfreich sei es etwa, sich die im Profil angegebenen Links anschauen - so seien Rückschlüsse auf die Seriosität des Accounts möglich. Social Bots seien häufig "Schleudern für Fake-News-Seiten", hat Bendel beobachtet, dem zuletzt immer wieder Negativschlagzeilen zu Bots aufgefallen sind. "Die Idee hinter den Bots war es ursprünglich nur, einfach maschinell etwas weiterzureichen", sagt er dazu.

Wie oft twittert der Account?

Selbst sehr aktive politische Accounts von Menschen veröffentlichen selten Dutzende Twitter-Nachrichten pro Tag. Die Oxford University jedenfalls hat in einer Studie herausgefunden, dass Accounts, die mindestens 50 Tweets am Tag ausstoßen oder stets die gleiche Anzahl an Tweets, in den meisten Fällen Social Bots sind. Nach Angaben von Botswatch gilt Ähnliches für eine sehr hohe Anzahl an Retweets. Der Twitter-Account "DieWelle2017" zum Beispiel ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bot. Er ist erst seit Juli 2016 in dem Netzwerk aktiv und hat bereits fast 30.000 Tweets verschickt. Twitter-Account @diewelle2017 Interessant ist auch, wann ein Account etwas twittert: Hat er zum Beispiel ungefähr zur selben Zeit viele verschiedene Tweets an verschiedene Accounts verschickt? Natürlich können das prinzipiell auch Menschen, aber die meisten formulieren und schicken eher einen Tweet nach dem anderen.

Wie schnell reagiert der Account?

Bots können schneller als der Mensch auf Nachrichten reagieren und sie verbreiten. Retweetet ein Account regelmäßig beispielsweise schon eine Sekunde nach der Veröffentlichung eines Tweets, handelt es sich wahrscheinlich um einen Bot. Die Pfannkuchenpolizei zum Beispiel ist ein gutartiger Bot, der sofort auf das Wort "Berliner" in Tweets reagiert. Dank ihm kann man spielerisch mit eigenen "Berliner"-Tweets testen, wie schnell ein Bot reagiert. Laut § 32 IV Nr.3 Berliner Bullettenverordnung (BBVO) heißt es Pfannkuchen, nicht Berliner. https://t.co/dOrGiOPSgr — Pfannkuchenpolizei (@PfannKPolizei) January 11, 2017

Wie viel gefällt dem Account?

Auch beim Favorisieren gilt: Je mehr Sternchen der Account für andere Tweets verteilt, desto eher steckt dahinter kein Mensch. Um einen Account als Bot identifizieren zu können, setzt Botswatch nach eigenen Angaben mindestens 50 Likes voraus. Dass es sich etwa im Falle von "PetPanther0" mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Bot handelt, zeigt nicht nur die hohe Anzahl an Tweets in kürzester Zeit, sondern auch die große Zahl an Likes. Twitter-Account @petpanther0

Wie reagiert der Account auf Kontextfragen?

Laut Bot-Forscher Bendel ist alles, was Kontextwissen voraussetzt, schwierig für Social Bots. "Kaum ein Chatbot kam mit Fragen, die räumliches Denken erfordern, zurecht", sagt er - also Fragen wie "Was ist über dir?" oder "Was ist unter dir?". Im Zweifel kann es also helfen, den Bot mit einer Frage zu konfrontieren, die ein Mensch einfach beantworten kann, deren Antwort bei einem Bot aber nicht zum Standardprogramm gehört. @cluychaz Socken! — DieWelle2017 (@DieWelle2017) 11. Januar 2017

Wie schreibt der Account?

Bots verraten sich manchmal auch auf ganz simple Art: durch ihren Sprachstil. Achten Sie daher darauf, wie der Account schreibt. Verwendet er zum Beispiel immer wieder Begriffe, die Sie zuvor benutzt haben - auch wenn das inhaltlich kaum Sinn ergibt? Oder ist seine Grammatik vielleicht seltsam, das aber auf eine Art, wie sie bei Menschen eher unüblich ist?

Was sagen Dienste wie "Bot or Not"?