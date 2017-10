Tarifoption "StreamOn" Netzagentur fordert Telekom zum Nachbessern auf

Nach längerer Prüfung hat sich die Bundesnetzagentur zum Telekom-Mobilfunkangebot StreamOn geäußert. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Bundesnetzagentur dem Mobilfunkkonzern bereits am Freitag mitgeteilt, dass dessen kostenlose Zubuchoption "StreamOn" in Details gegen die Vorschriften zur Netzneutralität und zum Roaming verstößt.

Das Grundprinzip des Tarifs, dass die Nutzung bestimmter Audio- und Videodienste wie Spotify und Netflix, unter bestimmten Umständen nicht auf das Datenvolumen des Vertrags angerechnet wird, wird von der Bundesnetzagentur nicht in Frage gestellt. "Das Zero-Rating-Angebot als solches ist nach derzeitiger Sicht der Bundesnetzagentur im Wesentlichen zulässig", schreibt die Behörde. Mit Blick aufs Zero-Rating seien lediglich noch kleinere Vertragsanpassungen nötig, heißt es auf Anfrage.

Die Einschätzung war mit Spannung erwartet worden. StreamOn hatte schon bei seiner Ankündigung im April für Aufsehen gesorgt: Manche Telekom-Kunden freuten sich über weitgehend unlimitiertes Streaming, Netzaktivisten und Bürgerrechtler waren größtenteils skeptisch, was die Folgen des Angebotes unter anderem für kleinere Anbieter angeht.

Der VZBV forderte ein Verbot

So forderte im Mai beispielsweise der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) von der Netzagentur, StreamOn zu verbieten. Das Angebot verstoße gegen das Gebot der Netzneutralität, nach dem alle Daten im Internet diskriminierungsfrei gleichbehandelt werden müssen, hieß es seinerzeit vom VZBV.

Die Aufsichtsbehörde stößt sich nun vor allem am Kleingedruckten in den Telekom-Verträgen. So wird etwa in einigen Tarifen, etwa MagentaMobil L, die Datenübertragungsrate beim Videostreaming auf DVD-Qualität reduziert. Beim Audiostreaming hingegen gibt es keine von der Telekom festgelegten Einschränkungen.

"Es darf im Netz keine Verkehrsdaten-abhängigen Verkehrsregeln geben", sagt ein Netzagentur-Sprecher auf SPIEGEL-Anfrage. Die Telekom dürfe die Streaming-Qualität zwar reduzieren oder auch nicht, sie müsse dabei aber alle Dienste gleich behandeln. Eine unterschiedliche Behandlung der Medientypen verstoße gegen das Gebot der Gleichbehandlung allen Datenverkehrs.

Ein weiterer Kritikpunkt der Netzagentur: Verbraucher könnten StreamOn im europäischen Ausland derzeit nicht so wie im Inland nutzen, also nicht vom sogenannten Roam-Like-at-Home-Prinzip profitieren. "Während im Inland das Datenvolumen der StreamOn-Dienste unbegrenzt ist, wird bei der Nutzung im EU-Ausland das durch StreamOn genutzte Datenvolumen vom Datenvolumen des Magenta-Tarifs abgezogen", bemängelte die Netzagentur.

Auch ein Vodafone-Angebot wird geprüft

Wie die Netzagentur auf Anfrage bestätigt, prüft sie derzeit auch ein Angebot der Telekom-Konkurrenz: Vodafone hatte kürzlich mit zubuchbaren Pässen unter den Namen "Chat", "Social", "Music" und "Video" ein StreamOn von der Idee her ähnliches, im Detail aber anders aufgebautes Zusatzangebot vorgestellt.

Die Telekom hat nach der Mitteilung der Netzagentur nun zwei Wochen Zeit zu reagieren und die identifizierten Mängel zu beseitigen. Nach dem Paragraf 126 Telekommunikationsgesetz kann die Bundesnetzagentur bestimmte Dienste untersagen und zur Durchsetzung auch hohe Strafgelder verhängen.

Von der Telekom heißt es in einer ersten Stellungnahme, man habe das Schreiben der Netzagentur erhalten und teile die Rechtsauffassung der Behörde nicht: "Sie wendet hier nur ihre eigene, sehr enge Interpretation des EU-Rechts an." Erfreulich sei, "dass die Bundesnetzagentur unsere Position bestätigt, wonach Zero-Rating grundsätzlich möglich ist".

Dazu betont die Telekom, sie stehe "für das offene und freie Internet": Jeder Anbieter von Musik- oder Videostreaming könne bei StreamOn "unproblematisch Partner werden und die Partner müssen uns auch nicht bezahlen".

Hinweis: Zu den StreamOn-Partnern der Telekom zählen unter anderem auch SPIEGEL TV und das Videoangebot von SPIEGEL ONLINE.