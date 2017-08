Fake News im Wahlkampf "Das Hauptziel ist Merkel"

Sieben der zehn erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel auf Facebook sind Fake News: Dieses Ergebnis einer eigenen Untersuchung meldete "Buzzfeed" vor wenigen Tagen. Hat das Phänomen Fake News damit auch Folgen für die nahende Bundestagswahl? Und welche Rolle spielen Online-Manipulationen im deutschen Wahlkampf?

Um Fragen wie diese geht es in der zweiten Folge unseres neuen Tech-Podcasts "Netzteil".

Joy Kroeger Sickert und Reinbold

SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Fabian Reinbold spricht darin mit Moderatorin Teresa Sickert auch über die Frage, was in Sachen Fake News in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Er glaubt: Artikel mit falschen Zitaten und Aussagen sind erst der Anfang. Dank neuer Technik werde es in Zukunft auch manipulierte Videoaufnahmen oder gefälschte Audio-Mitschnitte geben.

Hier können Sie die Folge direkt anhören:

Tech-Podcast Netzteil: Fake News im Wahlkampf Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Fabian Reinbold hat für die Folge unter anderem mit Claire Wardle von der Initiative First Draft gesprochen. Das Netzwerk will in Zusammenarbeit mit Redaktionen und Unternehmen wie Facebook und Twitter eine Plattform bieten, auf der Mitglieder Nachrichten überprüfen können.

Darum geht es im "Netzteil"

In der ersten Staffel des neuen Podcasts "Netzteil" widmet sich die Redaktion des Netzwelt-Ressorts jeden Dienstag den Fragen der Zukunft. In jeder der insgesamt acht Folgen geht es um ein bestimmtes Thema - von Fake News über Videospiele bis hin zu Sexrobotern und selbstfahrenden Autos.

Wie und wo kann ich den Podcast kostenlos abonnieren?

Sie finden "Netzteil" jeden Dienstag auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken, es ist keine weitere Software notwendig) - und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder SoundCloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Podcast abonnieren, es kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie "Podcast Addict", "Pocket Casts" oder andere herunterladen und dort "Netzteil - Der Tech-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.

Bewerten Sie "Netzteil"!

Wir freuen uns besonders, wenn Sie auch eine Bewertung für unseren Podcast in der App ihrer Wahl abgeben. Direktes Feedback, egal wo Sie den Podcast hören, können Sie uns außerdem per E-Mail zukommen lassen.

Falls Sie Folge 1 verpasst haben - hier können Sie den Start in die Podcast-Reihe nachhören: