Neue Telekom-Mobilfunktarife: So teuer sind echte Flatrates

Was Mobilfunkanbieter ihren Kunden normalerweise als Flatrates anbieten, sind eigentlich keine. Während eine Flatrate unbegrenzte Nutzung verspricht, sind Handytarife immer durch ein nutzbares Datenvolumen begrenzt. Bei zwei neuen Angeboten, die die Telekom auf der Ifa vorgestellt hat, ist das anders. Mit ihnen kann man wirklich ohne Reue den ganzen Tag YouTube-Videos auf seinem Handy anschauen und Musik-Streams anhören.

Allerdings hat das sorglose Surfen seinen Preis. Im Tarif MagentaMobil XL Premium etwa zahlt man eine Grundgebühr von 199,95 pro Monat. Dass zu dieser Summe noch Extras hinzu kommen ist aber sehr unwahrscheinlich. Der Tarif enthält Flatrates fürs Telefonieren, SMS, die Nutzung von Hotspots und tatsächlich eine echte Daten-Flatrate mit unbegrenztem Volumen.

Damit hört der Luxus nicht auf. Die Datenflat ist auch in der gesamten EU, den USA, Kanada und in der Türkei nutzbar. Außerdem gehören zwei zusätzliche Sim-Karten und eine Festnetz-Nummer zum Paket.

Einen Tag lang alles machen

Für Kunden, die nicht gleich das ganz große Fass aufmachen wollen, bietet die Telekom jetzt die Option DayFlat unlimited an. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Flatrate mit unbegrenztem Volumen. Nur ist diese auf 24 Stunden begrenzt. Sie kostet 4,95 Euro und kann tageweise zu bestehenden Tarifen hinzugebucht werden. Auf einen Monat gerechnet wären das rund 150 Euro.

Mit den neuen Tarifen zeigt die Telekom, was eine echte mobile Datenflatrate wirklich kostet. Und sie demonstriert zeitgleich, dass es nichts umsonst gibt. Bis vor Kurzem konnten Kunden des Konzerns noch eine Spotify-Flatrate zu ihrem Vertrag buchen. Für 9,95 Euro pro Monat bekam man nicht nur ein Abo des Streamingdienstes, sondern konnte auch noch mobil so viel streamen wie man wollte. Dass für Spotify angefallene Datenvolumen wurde nicht auf das Inklusivvolumen des Vertrags angerechnet.

Apple Music zum Ausprobieren

Aber damit ist es vorbei. Neukunden bekommen bei Buchung der Spotify-Option nur noch das Spotify-Abo - ohne Musik-Flatrate. So kann Streaming das Datenvolumen schnell aufbrauchen. Wer gehofft hatte, der Konzern würde nun stattdessen eine echte Apple-Music-Flatrate anbieten, wird enttäuscht. Zwar kündigte die Telekom auf der Ifa eine neue Kooperation mit Apple an, aber die bedeutet nur, dass Telekom-Kunden Apples Dienst nur sechs Monate kostenlos ausprobieren können, drei Monate länger als bei Apple selbst. Musik-Streaming wird hier voll aufs Datenvolumen angerechnet.

Eine gute Nachricht gab es für Bestandskunden auf der Pressekonferenz dann aber doch noch: In allen Laufzeitverträgen gilt jetzt LTE Max. Egal was gebucht wurde, kann man also mit maximaler LTE-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s online gehen - sofern Netz und Endgerät das hergeben. Aber auch damit ist Vorsicht geboten: schnelleres Surfen kann auch mehr Surfen bedeuten. Auf diese Weise könnte ein Datenvolumen schneller zur Neige gehen als bisher.