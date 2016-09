Telekom-Paket der EU-Kommission Schnelles Internet! Freies WLAN!

Die EU-Kommission hat am Mittwoch in Straßburg ihre Vorschläge zu den geplanten Reformen im europäischen Telekom- und Internetmarkt präsentiert. Dabei ging es vor allem um die Gestaltung des Urheberrechts im Internet und den Ausbau von Internet-Infrastruktur. Ziel ist es, den europäischen digitalen Binnenmarkt zu harmonisieren und das Urheberrecht zukunftsfähig zu machen. Das sind die wichtigsten Punkte der Telekom-Richtlinie:

Schnelles Internet für alle

In Teilen der EU sind einige Gemeinden und Haushalte noch nicht an schnelle Internetleitungen angeschlossen. Die EU-Kommission möchte deshalb den Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigen. Bis 2025 sollen Bürger überall in der EU mit schnellem Internet versorgt sein. Um den Wettbewerb anzukurbeln, sollen die Regeln zum Bau der Leitungen geändert werden. Das betrifft vor allem große Telekommunikations-Konzerne wie die Telekom.

Auch beim mobilen Internet will die EU-Kommission nachrüsten. Der Ausbau superschnellen mobilen Internets der fünften Generation soll 2018 starten und weltweit ab 2020 für Smartphones, Tablets oder Surfsticks vermarktet werden. 2025 soll es 5G dann in allen großen EU-Städten, auf allen Autobahnen und allen Schnellzugverbindungen geben.

Freies WLAN in Europa

Die Initiative WiFi4EU soll allen EU-Bürgern freien Zugang zu drahtlosen Internetverbindungen ermöglichen. Die EU-Kommission möchte, dass alle Gemeinden in der EU an mindestens einem Ort einen kostenlosen und frei zugänglichen drahtlosen Internetzugang für ihre Bürger und Besucher einrichten.

Die Kommission will die Schaffung solcher WLAN-Hotspots mit 120 Millionen Euro unterstützen. Bis 2020 sollen zwischen 6000 und 8000 Gemeinden von dieser Förderung Gebrauch machen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker regte vor dem Europaparlament an, die Zentren aller europäischen Großstädte bis 2020 mit freiem WLAN zu versorgen.

Fernsehen und Radio im Ausland

Wer bislang im europäischen Ausland im Urlaub war und dort seine Lieblingsserie über eine Mediathek schauen wollte, bekam dank Geoblocking nichts zu sehen. Wenn es nach der EU-Kommission geht, soll sich das künftig ändern: Nutzer sollen mehr Zugriff auf Online-Mediatheken und Internet-Fernsehen (IPTV) im europäischen Ausland und auch aus anderen EU-Staaten bekommen.

Dafür möchte die EU-Kommission die rechtlichen Unklarheiten zwischen den TV- und Radiosendern und den Rechteinhabern von Filmen, Nachrichten und Musik beseitigen. Inhalte, die im Internet ausgestrahlt werden, sollen überall in der EU angesehen werden können.

Stärkung der Kreativbranche

Die Kommission möchte die Rechte von Künstlern, Autoren und Medienhäusern gegenüber Internetkonzernen stärken. Google, Facebook und Co. sollen demnach künftig Lizenzen für Videos, Radiobeiträge oder Zeitungsartikel erwerben, wenn sie diese auf ihren Seiten online stellen. In Deutschland gibt es bereits ein solches umstrittenes Leistungsschutzrecht.

Kritiker befürchten, dass zum Beispiel Google infolgedessen einige Inhalte unauffindbar machen könnte, um nicht gegen Urheberrechte zu verstoßen. Auch Nutzer könnten mit dem Setzen eines Links Gefahr laufen, sich strafbar zu machen, befürchten Netzaktivisten und einige Politiker der Grünen und Piraten.

Google sieht in dem Vorschlag der EU-Kommission "lähmende Vorschriften und verordnete Förderung", die weder zu einer Verbesserung für europäische Kreative noch für die Nutzer führt. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband und der Branchenverband BITKOM kritisierten die Vorschläge der EU-Kommission zu einem europäischen Leistungsschutzrecht.

Der Vizepräsident der EU-Kommission Andrus Ansip sagte hingegen, dass das Verlinken auch in Zukunft für den normalen Nutzer völlig kostenfrei und legal möglich sein werde.

Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen

Im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen sollen sich nach den Vorstellungen der Kommission auch die Online-Plattformen einsetzen. Mit Hilfe von Programmen wie YouTubes Content ID sollen sie beispielsweise selbst nach Inhalten suchen, die Urheberrechte verletzen. Mit der Content ID lassen sich urheberrechtlich geschützte Inhalte in von Nutzern hochgeladenem Material erkennen.

Die Vorschläge der EU-Kommission müssen in den kommenden Monaten vom Europaparlament und den EU-Mitgliedstaaten im EU-Rat verabschiedet werden. Es ist also noch mit weiteren Änderungen an dem vorgestellten Telekom-Paket zu rechnen.