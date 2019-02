Thailand Umstrittenes Gesetz gegen Cyberkriminalität verabschiedet

Das Parlament im vom Militär regierten Thailand hat am Donnerstag zwei Gesetze verabschiedet, die das Thema IT-Sicherheit betreffen. Einmal handelt es sich um ein Datenschutzgesetz, das sich an der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) orientiert. Das zweite, umstrittenere Vorhaben ist ein Gesetz gegen Cyberkriminalität, das dem Staat größere Eingriffsmöglichkeiten einräumt.

Die Neuregelung erlaubt es staatlichen Stellen im Verdachtsfall, auch ohne gerichtliche Anordnung auf persönliche Informationen der Bürger zuzugreifen und Computer sowie andere elektronische Geräte bis zu 30 Tage lang zu beschlagnahmen. Rechtsexperten, Internetfirmen und Bürgerrechtler hatten schon länger gegen das Gesetz protestiert, das Hackerangriffe auf Regierungsstellen verhindern helfen soll.

Laut "Bangkok Post" gab es 133 Stimmen für den "Cybersecurity Act" sowie 16 Enthaltungen. Gegen das Gesetz, das auch die Schaffung einer National Cybersecurity Commission (NCSC) vorsieht, stimmte niemand. Auch der "Personal Data Protection Act" wurde ohne Gegenstimme im Parlament auf den Weg gebracht.

"Es gibt keine klare Definition dessen, was als Bedrohung für die Cybersicherheit angesehen wird, und die Behörden können weder überprüft noch zur Verantwortung gezogen werden", erklärte Anusorn Tamajai, der Dekan der Rangsit University mit Blick auf den "Cybersecurity Act". Die Organisation iLaw verurteilte das Gesetz als "Online-Kriegsrecht".

Ein weiteres Gesetz könnte Regierungskritiker einschüchtern

In Thailand gilt bereits ein umstrittenes Computerkriminalitätsgesetz, laut dem die Verbreitung von Falschinformationen mehrere Jahre Haft zur Folge haben kann. Gegner bemängeln, das Gesetz werde genutzt, um Regierungskritiker einzuschüchtern.

In dem südostasiatischen Königreich soll nach dem jüngsten Militärputsch von 2014 am 24. März erstmals wieder ein neues Parlament gewählt werden. Der amtierende Premierminister General Prayut Chan-o-cha, der durch den Putsch an die Macht kam, will Regierungschef bleiben.

Der 64-Jährige ist Spitzenkandidat einer Partei, die der Armee nahesteht. Durch eine Änderung der Verfassung haben die Militärs sichergestellt, dass sie - unabhängig vom Ausgang der Wahl - Einfluss im Parlament behalten. Die US-Organisation Freedom House stuft das Land Thailand als "nicht frei" ein.