Apple-Chef Cook über Datenschutz und Sicherheit "Sonst wird man gehackt"

Viele Verbraucher empfinden es als lästig, sich mit Datenschutzfragen zu beschäftigen: ja, sicher, irgendwie wichtig, aber auch irgendwie umständlich. Bei Apple-Chef Tim Cook hingegen ist es anders: Bei kaum einem Thema argumentiert er so leidenschaftlich wie beim Schutz privater Daten.

Was auch damit zu tun hat, dass sich sein Unternehmen vermarktet als Advokat der Anwender, das nie auf die Idee kommen würde, die Daten der eigenen Nutzer zu missbrauchen oder zu verkaufen. Da passt der Auftritt auf der 40. Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten in Brüssel gut ins Programm, eigentlich eine eher dröge Fachtagung für Experten. Am Mittwoch aber soll Cook dort sprechen.

Er sei dankbar für diese Gelegenheit sagte Cook vorab in einem Gespräch mit dem SPIEGEL in Berlin. Für Apple sei das Thema extrem wichtig. Firmen-Mitgründer Steve Jobs habe "schon zu Zeiten des ersten Internetbooms über dieses Thema gesprochen und es klar definiert. Das ist es, wo wir herkommen." Datenschutz sei ein Kernprinzip, an dem sich alle Entwicklungen des Unternehmens orientieren würden.

Auf seiner Keynote am Mittwoch wird Cook deshalb auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO ) loben. Das europäische Rechtewerk sei "ein Beispiel dafür, wie gute Grundsätze und politischer Wille zusammenkommen, um unser aller Rechte zu verteidigen".

Ein Audi und ein BMW

Auf Unterschiede zwischen den USA und Deutschland hinsichtlich der Wahrnehmung und Gewichtung von Datenschutz angesprochen sagte Cook, er glaube, "dass Deutsche sich ganz allgemein der Wichtigkeit von Datenschutz und Privatsphäre bewusst sind". Das sei "teilweise historisch bedingt." Zudem werde "vielen Leuten immer öfter bewusst, dass dieses Thema sie persönlich betrifft und nicht nur andere".

In den USA sieht das derzeit noch anders aus. Mit einer einfachen Google-Suche wird man zu Diensten geleitet, die das Jahreseinkommen, den Bildungshintergrund und beispielsweise den Fuhrpark fast jedes Bürgers auflisten. Über Tim Cook findet man so mühelos seinen Beruf, die Parteipräferenz, Glaubensrichtung und den Bildungshintergrund heraus. Sogar zwei Autoanschaffungen, ein Audi A5 und ein BMW der Sechser-Reihe, werden aufgelistet.

Eines der wichtigsten Themen des Jahrhunderts

Von einem Datenschutz nach deutschem Standard ist das weit entfernt. Das ändere sich jedoch gerade, so Cook: Er nehme "ein zunehmendes Interesse an diesem Thema auch in den USA wahr". Ohne dass er es ausspricht, wirkt es wie ein Verweis auf den Skandal rund um die illegale Nutzung von Facebook-Nutzerdaten durch die Firma Cambridge Analytica und die damit einhergehende versuchte Manipulation des US-Präsidentschaftswahlkampfes.

Bei zunehmendem Interesse allein werde es aber nicht bleiben: "Datenschutz und Privatsphäre werden in allen Ländern der Welt ein Topthema werden. Ich glaube, dieser Komplex gehört zu den zwei oder drei wichtigsten Themen dieses Jahrhunderts."

Den Hackern einen Schritt voraus sein

Für Apple sieht der Firmenchef offenbar keine Probleme. Man interessiere nicht nur deshalb nicht an den Daten der Apple-Nutzer, weil man damit kein Geld verdiene. Vielmehr habe Apple sich bewusst dafür entschieden, den Schutz der Privatsphäre zu einem Grundwert der Firma zu machen: "Unsere Geschäftsmodelle leiten sich von diesen Grundwerten ab, nicht umgekehrt", sagt Cook.

Apple kann sich diese Position freilich auch problemlos leisten. Die größten Umsatzbringer sind für das Unternehmen immer noch das iPhone und Hardware-Produkte wie iMacs und MacBooks. Zwar nimmt der Anteil von Dienstleistungen wie dem App Store, iCloud und iTunes zu, aber die Versuchung, die ohnehin gewaltigen Umsätze aus dem Hardware-Geschäft mit Daten-Deals zu überzuckern, dürfte gering sein. Apple lebt auch von seinem Ruf, so etwas eben nicht zu tun.

Für den Konzern bleibt es allerdings eine Herausforderung, die Sicherheit jener Nutzerdaten, die er hat, überhaupt zu gewährleisten. Man müsse seine Sicherheitsmaßnahmen ständig verbessern, erklärte Cook. "Die Fähigkeiten krimineller Hacker, also Profis, für die das ein Business ist, sind hochentwickelt. Denen muss man immer einen Schritt voraus sein, sonst wird man gehackt." Eben deshalb veröffentliche Apple regelmäßig Software-Updates. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Updates auch zu installieren.