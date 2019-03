Nach dem neuen Sicherheitsvorfall bei Facebook hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber dem Unternehmen Fahrlässigkeit vorgeworfen. "Es ist zwar traurig, aber ein Datenschutzvorfall bei Facebook ist mittlerweile leider keine große Überraschung mehr. Skandalös ist allerdings, dass einer der weltweit größten IT-Konzerne offensichtlich nicht weiß, wie Kundenpasswörter gespeichert werden müssen", so Kelber. Facebook hatte zuvor eingeräumt, die Passwörter von Hunderten Millionen Nutzern in unverschlüsselter Form auf internen Servern gespeichert zu haben.

Carsten Koall/ DPA Ulrich Kelber (SPD)

"Damit setzt Facebook seine Kunden einem unnötigen Risiko aus", kommentierte der Datenschutzbeauftragte in einem Statement. "Das ist in etwa so, wie wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen können, weil der Fahrer nicht weiß, wie ein Sicherheitsgurt funktioniert." Er sei sich jedoch sicher, dass der Fall "penibel" von den Datenschutzaufsichtsbehörden untersucht werden wird.

"Zum einen muss geklärt werden, ob Facebook vorliegend gegen Meldevorschriften nach der Datenschutz-Grundverordnung verstoßen hat. Das Problem scheint ja bereits seit Januar bekannt gewesen zu sein", so Kelber. "Unabhängig davon wird die in Europa zuständige Irische Datenschutzbeauftragte sicherlich die Einleitung eines Bußgeldverfahrens prüfen." Auch im Europäischen Datenschutzausschuss werde man über den Fall diskutieren.

Facebook hatte beteuert, die Passwörter seien "niemals" für Außenstehende sichtbar gewesen und es gebe "bislang" auch keinen Hinweis darauf, dass einer der 20.000 Mitarbeiter sie missbraucht hätte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs hatte auf seinem Blog unter Berufung auf einen Facebook-Insider geschrieben, mehr als 20.000 Mitarbeiter hätten jahrelang Zugriff auf die im Klartext gespeicherten Passwörter haben können. Betroffen von der Datenpanne sind Nutzer der Dienste Facebook, Facebook Lite und Instagram.