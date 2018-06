Studenten der Stanford-Universität haben eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, Memes zu erstellen. Die mit schrägen Sprüchen versehenen Motive sind - so lautet das Ergebnis des ungewöhnlichen Experiments - für das Testpublikum ungefähr so witzig wie menschengemachte Memes.

Stanford University Memes

Finden Sie das lustig? Nein? Ja? Manche? - Ist auch egal. Denn wenn am Mittwoch passiert, womit manche rechnen, sind Memes sowieso akut vom Aussterben bedroht. Jedenfalls in der Europäischen Union.

Das liegt an der geplanten EU-Urheberrechtsreform, über die am Mittwoch um 10 Uhr der Rechtsausschuss des EU-Parlaments abstimmen soll. Genauer: am Artikel 13 dieser Reform. Der würde Plattformen wie Google, Facebook, aber auch viele deutlich kleinere Anbieter wohl zur Einführung von sogenannten Upload-Filtern zwingen, auch wenn das Wort im Entwurfstext nicht auftaucht.

Ein solcher Filter soll Inhalte schon dann überprüfen, wenn der Nutzer versucht, diese hochzuladen. Was im Filter hängenbleibt, erscheint also gar nicht erst online. Bisher gilt bei vielen Plattformbetreibern das Prinzip des nachträglichen Entfernens, zum Beispiel, wenn sie von einer Urheberrechtsverletzung erfahren.

Wer baut Filter, die Satire und Zitate erkennen können?

Kritiker sagen nun, dass das bisherige Modell mit dem Entwurf nicht mehr haltbar wäre. Darin steht die Forderung, dass Plattformbetreiber "angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen treffen, die dazu führen, dass urheberrechtlich geschützte Werke nicht verfügbar sind", sofern keine Lizenzvereinbarung vorliegt.

Memes könnten in der Folge einer Vorab-Filterung zum Opfer fallen. Denn sehr häufig ist das zugehörige Bild oder animierte GIF urheberrechtlich geschützt. Das Problem: Weil kein Mensch alle Inhalte vor Veröffentlichung überprüfen kann, müssten automatische Systeme zum Einsatz kommen. Die würden vermutlich regelmäßig Fehlentscheidungen treffen - auf Kosten von Kunst, Satire, Zitaten und anderen eigentlich erlaubten Ausnahmen.

Der jüngste Entwurf zu Artikel 13 enthält zwar, wie Erich Möchel vom ORF als Erster festgestellt hat, die Formulierung, Anbieter sollten "nicht generell verpflichtet werden, alles zu beobachten, was sie übertragen oder speichern". Wie sie dann trotzdem sicherstellen sollen, dass geschützte Werke gar nicht erst ohne entsprechende Lizenz "verfügbar" gemacht werden, steht da nicht. Internetunternehmen können sich schon mal überlegen, wie sie Schrödingers Internet technisch umsetzen sollen: mit verpflichtenden Upload-Filtern, die nicht verpflichtend sind, außer wenn doch.

Netzpioniere warnen vor einer "Bedrohung für das Internet"

Sollte der Rechtsausschuss den Entwurf - der ja auch noch die europaweite Version des Quatschgesetzes für Presseverleger enthält - so verabschieden, wäre als Nächstes das Plenum an der Reihe. Allerdings sind bedeutende Änderungen dann kaum noch vorstellbar.

Anschließend beginnt der Trilog, also die finale Verhandlung von Parlament, Mitgliedstaaten und Kommission. Das möglicherweise entscheidende Datum ist deshalb der 20. Juni. Die Mehrheit für den Entwurf ist angeblich hauchdünn - und der Protest kommt von vielen Seiten: Tim Berners-Lee, Vint Cerf und andere Internetpioniere haben einen offenen Brief geschrieben, in dem sie von einer "Bedrohung für das Internet" sprechen. Bürgerrechtsinitiativen wie "savethelink" und "savetheinternet" rufen die EU-Bürger auf, die Wackelkandidaten mit E-Mails, Tweets und Telefonanrufen zu bearbeiten.

Tech Open Air in Berlin

In Berlin findet außerdem diese Woche das Tech Open Air statt, eine Mischform aus Digital-Konferenz und Festival, mit Veranstaltungen überall in der Stadt. Meine Kollegin Angela Gruber ist vor Ort. Sie freut sich besonders auf den Vortrag von Arlan Hamilton, die als Investorin bislang übersehene Projekte von beispielsweise Frauen finanziert.

Seltsame Digitalwelt - von fünfzehn auf null

eine Anekdote von Angela Gruber

Knapp zwei Jahre ist mein iPhone erst alt, aber die Akkuleistung lässt bereits zu wünschen übrig. Genauso wie die Genauigkeit der Apple-Schätzungen, wie viel Akkuladung mir gerade noch bleibt. Das hat mir am Wochenende nach dem Rudertraining eine unangenehme Heimfahrt beschert: Nass, durchgefroren und ohne Jacke wollte ich mir ein Taxi rufen und das Fahrrad ausnahmsweise stehen lassen. In der Umkleide kramte ich mein iPhone aus der Tasche. Einen Augenblick lang war der Bildschirm noch erleuchtet, und ich sah die Batterieanzeige bei 15 Prozent - dann wurde das Display schwarz, und das Smartphone war aus. Apples Optimismus in allen Ehren - von 15 auf null in einer Sekunde ist wenig hilfreich.

App der Woche: "Feist"

getestet von Tobias Kirchner

Finji

Das Geschicklichkeitsspiel Feist begeistert vor allem mit seinem besonderen Stil. In der gezeichneten Welt muss der Spieler ein kleines Wesen, das nur als eine Art Schatten erkennbar ist, durch einen Wald steuern. Dabei bietet das Spiel immer wieder komplexe Rätsel. Gegnerische Kreaturen warten ebenfalls auf dem Weg zum Ziel. Diesen Aufgaben stellt man sich aber gern, zumal in der stimmigen Atmosphäre.

Von Finji, kostenlose Testversion (drei Level), Vollversion für 4,09 Euro, ohne In-App-Käufe: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

Ich wünsche Ihnen eine filterfreie Woche, Ihr

Patrick Beuth