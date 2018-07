Uploadfilter und Leistungsschutzrecht Up-geschmettert

Wir wollen unser Podcast-Angebot noch besser machen, dafür brauchen wir Ihren Input! Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit für unsere Podcast-Umfrage. Vielen Dank!

In dieser Woche ist viel passiert zwischen Sascha Lobos Kolumne und seinem dazugehörigen Podcast: Am Mittwoch kritisierte er den Entwurf für die Urheberrechtsreform vehement. In seinem Text "Die dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen" schrieb er zur bevorstehenden Abstimmung im EU-Parlament: "Wer nicht möchte, dass das EU-Internet mit solchen unkontrollierbaren und dysfunktionalen Filtertechnologien zerschossen wird - kann heute noch die EU-Abgeordneten überzeugen, dagegen zu stimmen."

Damit teilte er die Hoffnung vieler Kritiker, die alles daran setzten, ein Durchwinken des Entwurfs zu verhindern. Offenbar mit Erfolg: Am Tag darauf stimmte überraschend die Mehrheit der Abgeordneten gegen den Entwurf - der nun überarbeitet wird und im September erneut das Plenum beschäftigt. In diesem besonderen Podcast spricht Lobo noch einmal über die Abstimmung und geht auf die Kommentare seiner Leserinnen und Leser ein.

