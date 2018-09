EU-Verbraucherkommissarin Vera Jourová verliert Geduld mit Facebook

Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Facebook. "Ich will nicht verbergen, dass ich ziemlich ungeduldig geworden bin", sagte Verbraucherkommissarin Vera Jourová am Donnerstag in Brüssel. Sie wirft dem Konzern eine mangelhafte Anwendung europäischer Verbraucherschutzregeln vor und sagte nun, Facebook habe nur noch bis Ende dieses Jahres Zeit, alle Bedenken auszuräumen.

Kommt das Unternehmen den Forderungen nicht nach, könnten die nationalen Behörden Strafen verhängen. "Es ist an der Zeit, etwas zu tun", heißt es von Jourová, "und keine Versprechungen mehr." Man könne nicht ewig verhandeln.

Die EU-Kommission und die europäischen Verbraucherschutzbehörden werfen Facebook unter anderem vor, dass es seine Nutzer nicht ausreichend über das Geschäftsmodell des Unternehmens aufkläre. Nur wenige Nutzer wüssten, dass Facebook ihre Daten Drittfirmen wie den Anbieters von Apps oder Games zur Verfügung stelle und dass es die Rechte an Daten und Fotos halte, die die Nutzer hochladen, sagte Jourová.

Facebook reagierte in einer ersten Stellungnahme überrascht über die Vorwürfe. Das Unternehmen habe seine Nutzungsbedingungen im April entsprechend aktualisiert und einen Großteil der von der EU-Kommission und dem Netzwerk für Verbraucherschutz vorgeschlagenen Änderungen bereits durchgeführt, betonte eine Sprecherin. Für Nutzer sei es nun deutlich klarer, welche Optionen sie haben und was auf dem Netzwerk erlaubt sei und was nicht. Facebook werde seine "enge Zusammenarbeit fortsetzen, um weitere Bedenken zu verstehen und entsprechende Updates vorzunehmen".

Jourová, die bei ihrem Auftritt in Brüssel auch auf ein "konstruktives Treffen" mit dem Unternehmen verwies, hatte ihren eigenen Facebook-Account vor einiger Zeit löschen lassen. Sie sprach von einem "Drecks-Kanal", durch den ihr viel Hass begegnet sei.