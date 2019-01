Sascha Lobos jüngste Kolumne war eine Medienschelte, die viel Aufsehen erregt hat. Lobo ärgerte sich in seinem Text über den Umgang vieler Redaktionen mit Themen wie dem Brexit, US-Präsident Donald Trump und dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz.

"Der Aufstieg der autoritären Kräfte weltweit wäre ohne Medien nicht möglich gewesen, und zwar sowohl sozialer wie redaktioneller Medien", schrieb er. "Die Verantwortung für eine weitere Stärkung der Rechten, Rechtsextremen, Autoritären liegt zum guten Teil bei ebendiesen Medien."

Darüber, ob diese Einschätzung stimmt und was Lobos Ansichten womöglich über seine "Weltsicht" aussagen, wird in der Branche, aber auch in sozialen Netzwerken viel und heftig diskutiert.

In seinem Podcast zur Kolumne stellt sich Lobo den Reaktionen auf seinen Text.

