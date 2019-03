Von der Union erwarte er in der Digitalpolitik ohnehin "nichts oder weniger", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Der "mauschelnde, polternde, selbstgerechte Konservatismus in Deutschland und der EU" könne aber eigentlich eine Chance für die SPD sein - doch die scheitere an der eigenen Mutlosigkeit.

"Die SPD ahnt, was nach ihren eigenen politischen Kriterien sinnvoll wäre", schrieb Lobo. Aber sie handele nicht danach, sondern versuche stattdessen nur, selbst absurde Kompromisse "als politische Leistung zu verkaufen". Die Schuld sieht er in der Parteiführung, die sich weigere, für die junge Generation "eine Stimme zu sein".

Im Podcast geht Lobo auf die Reaktionen seiner Leserinnen und Leser ein, und er widmet sich der Frage, ob die SPD jemals die digitale Generation vertreten wird.

