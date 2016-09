Daten von WhatsApp-Nutzern Datenschützer geht gegen Facebook vor

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar will Facebook dazu zwingen, keine Daten von deutschen WhatsApp-Nutzern zu erheben oder zu speichern. Bereits von WhatsApp an das Mutterunternehmen Facebook übermittelte Daten sollen gelöscht werden. Dazu hat Caspar eine sogenannte Verwaltungsanordnung gegen den US-Konzern verhängt.

Facebook hat WhatsApp vor rund zwei Jahren für 22 Milliarden Dollar gekauft. Erstmals seit der Übernahme hat WhatsApp im Sommer angekündigt, seine Datenschutzregeln zu ändern: Nun werden unter anderem die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern an Facebook weitergegeben.

Auch Informationen dazu, wie häufig der Kurzmitteilungsdienst genutzt wird, werden im Zuge der engeren Verzahnung mit Facebook geteilt. Es gab keine Möglichkeit, als WhatsApp-Nutzer der Nummerweitergabe zu widersprechen, nur bei einigen Details zur Datennutzung durch Facebook durften die Nutzer mitreden. Die Frist dazu ist aber am 25. September verstrichen. Laut WhatsApp soll Facebook aber auf keinen Fall Zugang zu den Inhalten von Kurzmitteilungen bekommen.

Gesetzliche Grundlage fehlt, kritisiert Caspar

"Nach dem Erwerb von WhatsApp durch Facebook vor zwei Jahren haben sie öffentlich zugesichert, dass die Daten der Nutzer nicht miteinander ausgetauscht werden. Dass dies nun doch geschieht, ist nicht nur eine Irreführung der Nutzer und der Öffentlichkeit, sondern stellt auch einen Verstoß gegen das nationale Datenschutzrecht dar", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Facebook habe von den WhatsApp-Nutzern keine Einwilligung eingeholt, außerdem fehle eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe der Daten, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Anordnung schützt die Daten der circa 35 Millionen WhatsApp-Nutzer in Deutschland. Es muss ihre jeweilige Entscheidung sein, ob sie eine Verbindung ihres Kontos mit Facebook wünschen", wird Datenschützer Caspar in der Mitteilung zitiert.

Facebook kann Widerspruch einlegen

Das ist gegenwärtig aber noch Wunschdenken: Facebook muss nicht sofort auf die Verwaltungsanordnung des deutschen Datenschützers reagieren und kann Widerspruch einlegen oder zur Not vor ein Gericht ziehen. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Datenschützer Caspar versucht, gegen einen Tech-Konzern aus den USA per Verwaltungsanordnung vorzugehen: 2014 etwa wollte er Google mit einer solchen Anordnung dazu zwingen, seine Nutzerdaten anders zu verarbeiten und keine Persönlichkeitsprofile der Nutzer zu bilden. Erfolg konnte er hier bislang nicht vermelden.

Auch gegen Facebook hatte der Hamburger Datenschutzbeauftragte in der Vergangenheit bereits mehrfach vorzugehen versucht. Zuletzt wollte er durchsetzen, dass Facebook auch Anmeldungen unter einem Pseudonym zulässt, scheiterte aber vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. Das Gericht hatte Caspar an die Niederlassung von Facebook in Irland verwiesen, die das soziale Netzwerk in Europa betreibt.

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist hierzulande für die Aufsicht von Facebook zuständig, weil der Suchmaschinen-Konzern dort seine Deutschland-Niederlassung hat.

Auch der der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) versucht, sich gegen die Nummer-Weitergabe an Facebook zu wehren und hat WhatsApp deswegen abgemahnt.