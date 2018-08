Hacker-Behörde ZITiS Staatstrojaner lieber selber bauen als kaufen

Überwachungssoftware für die Polizei und den Verfassungsschutz sollten lieber selbst entwickelt als von kommerziellen Anbietern gekauft werden, findet Wilfried Karl, Präsident der neuen Hackerbehörde ZITiS (Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich). Solche Programme, besser bekannt als Staatstrojaner, beruhen auf der Ausnutzung von Sicherheitslücken in Software oder Hardware, um heimlich auf dem Zielgerät installiert und aktiviert werden zu können.

Die Suche nach Sicherheitslücken und die Entwicklung entsprechender Software ist die Kernaufgabe von ZITiS, die Behörde soll aber auch kommerzielle Produkte finden und prüfen, ob sie den jeweiligen technischen und rechtlichen Anforderungen gerecht wird.

Die Behörde ist umstritten. Kritiker wie der Grünen-Politiker Konstantin von Notz beispielsweise halten die Beteiligung der Behörde an der Suche nach und dem Handel mit IT-Schwachstellen für eine Schwächung der IT-Sicherheit insgesamt: "Wenn der Staat Sicherheitslücken bewusst offenhält, anstatt sie zu schließen, um in Handys und Computern private und intimste Daten auszuspähen, gefährdet er alle Nutzerinnen und Nutzer", sagte von Notzvor einiger Zeit.

Im Interview mit dem "Behörden Spiegel"argumentiert Behördenchef Karl nun, es sei sinnvoller, Sicherheitslücken für den Einsatz in staatlicher Überwachungssoftware selbst zu suchen: "Gerade wenn es um Risikoabwägungen geht dahingehend, ob bestimmte Softwareschwachstellen genutzt und entsprechend offengehalten werden sollen. Solche Fragen kann ich leichter beantworten, wenn ich selbst die Schwachstelle gefunden habe."

Was sind Staatstrojaner?

Staatliche Spionagesoftware

Überwachungsprogramme, die Strafverfolger heimlich auf Geräten von Verdächtigen installieren, werden umgangssprachlich Staatstrojaner genannt. Unterschieden wird dabei zwischen dem Ziel, nur eine laufende Kommunikation zu überwachen, oder das ganze Zielgerät zu durchsuchen.

Quellen-TKÜ

Deutsche Strafverfolger dürfen gemäß § 100a der Strafprozessordnung die laufende Kommunikation von Verdächtigen direkt an der Quelle überwachen (Quellen-Telekommunikationsüberwachung, kurz: Quellen-TKÜ) - also auf dessen Computer oder Smartphone, mit Hilfe heimlich eingeschleuster Software. Nötig kann das sein, wenn die Kommunikation verschlüsselt stattfindet, zum Beispiel über WhatsApp. Ohne Zugang zum Gerät von Sender oder Empfänger ließe sie sich nicht überwachen, anders als das bei klassischen SMS der Fall ist.

Online-Durchsuchung

§ 100b der Strafprozessordnung regelt die Online-Durchsuchung. Hier kann die Polizei mit Hilfe spezieller Überwachungssoftware alle Dateien, Programme und Nachrichten auf einem Gerät heimlich und aus der Ferne einsehen. Der Eingriff ist also schwerwiegender als eine Quellen-TKÜ.

Ausstattung des Bundeskriminalamts (BKA)

Für die Quellen-TKÜ hat das BKA eine entsprechende Software selbst entwickelt. „Remote Communication Interception Software“ (RCIS) heißt sie. Knapp sechs Millionen Euro hat die Entwicklung gekostet. Die erste Version konnte allerdings nur Skype-Gespräche mitschneiden und funktionierte nur auf Windows-Rechnern. Die zweite Version kann mehr. Außerdem hat die Behörde bereits 2013 eine Lizenz für die Software FinFisher/FinSpy des deutsch-britischen Unternehmens Elaman/Gamma gekauft. Eingesetzt werden darf sie laut „Welt“ aber erst seit Anfang des Jahres. Für die Online-Durchsuchung wiederum arbeitet das BKA noch an einer Eigenentwicklung.

Ausstattung der Landeskriminalämter

Die Landeskriminalämter haben – Stand Januar 2018– keine eigenen Trojaner. Das BKA darf zwar Amtshilfe leisten. Aber zumindest bis Mai 2018 ist das laut Bundesregierung nicht vorgekommen, jedenfalls nicht in abgeschlossenen Verfahren.

Offensive Fähigkeiten und die Frage der IT-Sicherheit

Damit die Überwachungssoftware überhaupt auf dem Zielgerät landen und dort unbemerkt arbeiten kann, muss sie Sicherheitslücken in der Hardware, dem Betriebssystem oder einzelnen Anwendungsprogrammen ausnutzen. Die Entwickler nutzen also bekannte, aber nicht behobene, oder auch neu entdeckte Schwachstellen offensiv aus, statt sie den Herstellern zu melden und so die IT-Sicherheit aller Nutzer zu stärken.