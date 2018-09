Kaum hatte der Zukunftsgipfel der Bundesregierung mit einer gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer um Bundeskanzlerin Merkel (CDU) geendet, attestierte Sascha Lobo in seine Kolumne, man sollte so viel so plakativ zur Schau gestellte Einigkeit "mit einer gewissen Skepsis betrachten".

In Zeiten des wirtschaftlichen Erfolgs hätten Wirtschaft und Gewerkschaften viel zu verlieren, würden die Auswirkungen der überfälligen Digitalisierung fürchten und sich deshalb zu sehr auf Bewährtes verlassen. Statt innovative Antriebskonzepte zu entwickeln, würden Autohersteller lieber aus alter Dieseltechnik "das letzte Quäntchen Effizienz herauspressen". Schließlich sei man auch ohne Innovation erfolgreich.

Lobo kommt zu dem Schluss, dass deutsche Unternehmen gerade jetzt gut beraten wären, "wie bekloppt" in neue Ideen, Knowhow und Start-ups zu investieren. In seinem Podcast zur Kolumne greift er die Reaktionen seiner Leser auf.

